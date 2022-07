Die Tennisabteilung der TG Bobstadt darf drei Teams aus den eigenen Reihen zum Titelgewinn bei der diesjährigen HTV-Wettkampfrunde gratulieren.

So sicherten sich die Herren 40 in der Bezirksliga A den Platz an der Sonne. Neben Mannschaftsführer Boris Fischer, trugen auch Jens, Kay und Nils Dinges sowie Thorsten Landgraf, Denis Lorbacher, Daniel Rothenhäuser und Andrej Torbarina zum

