TG Bobstadt dreht auf

Ried. Mit einem souveränen Auswärtssieg gegen BW Bensheim hat der Gruppenliga-Sechser der TG Bobstadt den Klassenerhalt gesichert und schnuppert sogar nach oben. In der Bezirksoberliga spielten sowohl der TC Lampertheim wie auch der TC Bürstadt 3:3, in der Bezirksliga siegte der Herrensechser der TG Bobstadt II gegen den TC 77 Riedstadt knapp mit 5:4.

BW Bensheim – TG Bobstadt 2:7

„Es war wieder mal eine Super-Mannschaftsleistung. Hätten wir gegen Eintracht Frankfurt etwas besser gespielt, wären wir sogar ganz oben dabei. Aber selbst jetzt haben wir noch Chancen“, freute sich Bobstadts Kapitän Thomas Bär nach dem Auswärtssieg gegen die Bensheimer, der der TGB den dritten Tabellenplatz festigt. In den Einzeln setzten sich Thomas Bär, Stefan Hofmann, Lucas Hefte und Tim Dejung durch. Anschließend ging es in den Doppeln heiß her. „Das waren richtig umkämpfte Spiele, am Ende haben wir aber alle drei Spiele nach Hause geholt“, berichtete Bär.

TC Lampertheim – Bensheim II 3:3

„Das war ein ausgeglichenes Spiel. Im Endeffekt sind wir mit dem Remis zufrieden“, resümierte Frederic Geister, Kapitän beim Lampertheimer Bezirksoberliga-Vierer nach dem 3:3. Schon in den Einzeln ging es zur Sache. Frederik Geister und Philipp Rösner unterlagen, auf den beiden hinteren Positionen hielten Michael Schäfer und Marvin Gudowius durch je gewonnene Champions-Tiebreaks Lampertheim im Spiel. Vor allem der Gudowius-Sieg freute Mannschaftsführer Geister: „Das war ja sein erster in diesem Jahr – überhaupt hat er richtig gut gespielt.“ In den Doppeln sicherten Michael Schäfer und Philipp Rösner das Unentschieden.

TAS Pfungstadt II – TC Bürstadt 3:3

In den Einzeln setzen sich Krystof Benes und Jan-Henrik Kohl erfolgreich durch, in den Doppeln rettete das Duo Benes/Kohl den Bürstädtern das Remis.

TG Bobstadt II - TC 77 Riedstadt 5:4

Mit einem hauchdünnen 5:4-Sieg beendete der Bezirksliga-Vierer der TG Bobstadt den vierten Spieltag. Dennis Hess, Jochen Grüll und Philipp Bernhardt gewannen ihre Einzel und sorgten somit für ein 3:3. In den Doppelpartien machten die Bobstädter den Heimsieg perfekt, Dennis Hess mit Lukas Martin und Jochen Grüll mit Philipp Bernhardt gewannen ihre Spiele souverän.

Pfungstadt – TC Hofheim 8:1

Bereits in den Einzeln waren die Pfungstädter überlegen. Für den einzigen Punkt der Hofheimer sorgte Nils Schade. rago