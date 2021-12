TG Biblis will zu Hause nächsten Sieg nachlegen

BIBLIS. Die A-Liga-Handballer der TG Biblis haben im Nachholspiel am Donnerstag die HSG Bieberau-Modau III mit 36:26 bezwungen. Durch den fünften Sieg in Serie klettert die Mannschaft von Trainer Sascha Schnöller auf Platz drei der Tabelle.

Der Erfolg der Schnöller-Schützlinge war hart umkämpft, die Odenwälder ließen sich zumindest in der Anfangsviertelstunde nicht ernsthaft abschütteln. Auf die 10:6-Führung der TGB reagierten die Gäste mit einer Auszeit und glichen binnen sechs Minuten zum 11:11 aus. Schnöller reagierte mit dem grünen Karton und sah daraufhin einen 5:0-Lauf seines Teams zum 16:11. Der Vorsprung schmolz bis zur Pause jedoch auf 17:14.

Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild. Die Odenwälder hielten in einer kampfbetonten Partie weiter dagegen, erst mit zunehmender Spieldauer schwanden bei den Gästen, bei denen ihr bislang treffsicherster Torschütze Wagner fehlte, die Kräfte. Ein 8:2-Lauf der Hausherren in den letzten zehn Minuten, bei dem Rückkehrer Sören Dotzauer erstmals mit dabei war, machte den Heimsieg perfekt. Die Tore teilten sich Winkler (7), Reis, Peter Schmitzer (je 6), Nathmann (6/1), Felix Schmitzer (3), Schneider, Gansmann (je 2), Schweickert (1/1), Helfrich, Dotzauer, Waschitzka (je 1).

Bereits am Samstag (18 Uhr) steht die nächste und gleichzeitig letzte Begegnung des Jahres auf dem Spielplan. Gast in Biblis ist die Reserve der HSG Fürth/Krumbach. „Sie haben nach anfänglichen Problemen und großen Verletzungssorgen so langsam wieder in die Spur gefunden“, lautet Schnöllers Einschätzung. Nach einer guten Leistung gegen Weiterstadt gewann die HSG zuletzt ihr erstes Spiel deutlich gegen Pfungstadt. Als Dreh- und Angelpunkt gilt deren Spielertrainer Ingo Trumpfheller, der nach seiner Verletzung zu Beginn der Saison immer besser in Schwung kommt. „Wir müssen da von Anfang an präsent sein und versuchen, über ein schnelles Umschaltspiel zu Toren zu kommen“, lautet die Vorgabe Schnöllers, der erneut auf den verletzten Marius Kettler, und Michael Gansmann verzichten muss. „Dennoch wollen wir das Jahr mit einem weiteren Sieg abschließen“, fordert der Trainer. fh

