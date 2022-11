TG Biblis präsentiert sich stark

Biblis. Ein Kantersieg und ein Achtungserfolg gegen den Tabellenführer: Mit dieser Bilanz ging Handball-A-Ligist TG Biblis aus seinem Doppelspieltag am Wochenende.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch der Reihe nach. Bereits am Freitag verbuchte das Team aus dem Ried einen in dieser Höhenicht erwarteten 38:18-Kantersieg bei der Reserve der MSG Roßdorf/Reinheim. Wegen der Hiobsbotschaften vor Beginn der Partie – Philipp Reis lag mit Fieber im Bett und Lars Dotzauer fällt mit Bänderriss voraussichtlich vier Wochen aus – fuhren die dezimierten Gäste mit nur neun Feldspielern nach Roßdorf. Doch die TG startete furios und führte schnell sensationell mit 7:0, leistete sich dabei den Luxus, noch fünf Gegenstöße zu verwerfen. Die TGB-Abwehr stand wie eine Wand, und was durchkam, entschärfte Andre Angert im TGB-Tor. In der 53. Minute stand es 35:11 stand. „Diesmal muss ich unsere Oldies loben, Gansmann, Nathmann und Winkler schossen zusammen 26 Tore, mussten alle drei durchspielen und das mit 37 Jahren“ freute sich TGB-Trainer Sascha Schnöller.

Großer Kampf gegen Trebur

Im Heimspiel am Sonntag gegen Meisterschaftsfavorit TV Trebur schlug sich die TGB dann mehr als achtbar. Das 32:36 täuscht über den wahren Spielverlauf hinweg, die Gastgeber waren lange ebenbürtig und verlangten dem Spitzenreiter alles ab. „Ich kann meinen Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir haben gekämpft bis zum Schluss und am Ende hat die vollere Bank den Unterschied gemacht. Wir haben aber gesehen, dass wir nicht weit weg von den Topteams sind“ lobte TGB-Trainer Schnöller de Moral seines Teams nach zwei Partien binnen 48 Stunden

Mehr zum Thema Handball Packendes Derby Mehr erfahren Handball-A-Liga Mit Sieg im Rücken gegen Trebur? Mehr erfahren Handball Vorfreude auf ein besonderes Derby Mehr erfahren

TGB-Tore gegen Trebur: Reis 7, Felix Schmitzer 6, Winkler 4, Nathmann 2/2, Gansmann 1, Waschitzka 6, Sören Dotzauer 1, Schneider 5.

TGB-Tore in Reinheim: Winkler 11, Nathmann 9, Gansmann 6, Waschitzka 6, Zimara 4, Schmitzer 1, Sören Dotzauer 1. fh