TG Biblis ohne Waschitzka in das absolute Top-Spiel

BIBLIS. Bei den Handballern der TG Biblis hielt sich der Frust nach der zweiten Saisonniederlage beim TV Büttelborn II (29:36) in Grenzen. Schließlich spielte die Landesligareserve prächtig auf und ließ den sonst so torgefährlichen Rückraum der Gäste kaum zur Geltung kommen. Viel Zeit, sich mit der Schlappe auseinanderzusetzen bleibt der TGB ohnehin nicht, schließlich wartet am Sonntag das absolute Spitzenspiel auf das Team von Trainer Sascha Schnöller.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um 18 Uhr kommt es zum „Showdown“, denn mit dem TuS Griesheim II kommt der verlustpunktfreie Spitzenreiter der Bezirksliga A in die Pfaffenau-Sporthalle. „Die Gäste wollen die Vorrunde ohne Niederlage absolvieren und kommen somit topmotiviert nach Biblis“, sagte Schnöller. Den Gästen schiebt er dementsprechend auch die Favoritenstellung zu. Schnöller weiß dabei, wovon er spricht, schließlich hat er die Griesheimer Reserve gegen Trebur beobachtet. Ein Team, das sich ebenso wie die TGB mit gerade einmal vier Verlustpunkten in der Verfolgerrolle befindet. „Das wird eine andere Hausnummer, spielerisch und technisch die mit Abstand beste Mannschaft der Liga“ schwärmt Schnöller vom kommenden Gegner, der auf jeder Position enorme Torgefahr ausstrahle. Trotz aller Stärke der Griesheimer, die bei drei ihrer zehn Siege auch Glück hatten , machen dem Bibliser Trainer zwei Punkte Hoffnung. „Wir spielen zu Hause und wir werden kämpfen bis zum Umfallen“ verspricht Schnöller allen Fans der Mannschaft, die allerdings mehrere Monate auf Erik Waschitzka verzichten muss.

Der Bibliser zog sich in Büttelborn einen Riss des Kreuzbandes und des Innenmeniskus zu. „Das ist sehr bitter für ihn und uns“ so Schnöller über den langwierigen Ausfall. Wieder im Kader stehen dagegen Patrick Schneider und Florian Kluwig, die ihre Krankheit überwunden haben. fh

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2