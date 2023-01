TG Biblis gehen die Kräfte aus

Biblis. Ohne Zählbares endete das Gastspiel der TG Biblis im Handballbezirk A bei der Reserve des TV Büttelborn. Mit 25:30 musste sich das TGB-Coach Sascha Schnöller zur Verfügung stehende Rumpfteam dem Tabellenvierten geschlagen geben, hält mit 16:16 Punkten dennoch Platz sechs.

Bereits vor dem Spiel musste Schnöller, der um seine Aufgabe derzeit wahrlich nicht zu beneiden ist, weitere schlechte Nachrichten entgegen nehmen. So meldete sich Sören Dotzauer mit einer Mandelentzündung krank ab. Philipp Reis, einer der Lichtblicke im bisherigen Saisonverlauf, hat sich einen Außenbandabriss zugezogen und ist damit in den kommenden Wochen zum Zuschauen verdammt. Gerade einmal sieben Feldspieler standen Schnöller somit noch zur Verfügung.

Nur sieben Feldpieler

„Beim Warmlaufen schaut man schon neidisch auf den 14 Mann starken Kader unserer Gastgeber“, so der leidgeprüfte Coach, der seine verbliebene Rumpftruppe bei der Ehre packte und mit Erfolg entsprechend einschwor. „Wir nahmen uns vor, nie aufzustecken und immer weiter zu kämpfen“, so Schnöllers Vorgabe, die auch aufging. Die Abwehr stand zunächst stabil, so dass die TGB in den Anfangsminuten immer wieder vorlegen konnte. Im Angriff fanden die Gäste gegen die 3:2:1-Formation der Büttelborner immer wieder Lösungen.

Erst nach einer Viertelstunde wendete sich das Blatt, dann waren es die Gastgeber, die vorlegten, so dass mit 13:10 für Büttelborn in die Pause ging. Knapp zehn Minuten vermochten die Gäste das Spielgeschehen im zweiten Durchgang noch offen zu halten und kamen beim 17:16 sogar bis auf ein Tor heran. Dann machten sich aber zunehmend die fehlenden Wechselmöglichkeiten bemerkbar, die TVB-Reserve zog auf sechs Tore davon.

Den Gästen fehlten am Ende einfach Kraft und Substanz, um die Partie weiter offen zu gestalten. Trotz allem lobte Schnöller seinen verbleibenden Kader, der alles aus sich herausholte und zu keiner Zeit aufsteckte.

TGB-Torschützen: Winkler (11/5), Felix Schmitzer (6), Waschitzka (4), Schneider (4). fh