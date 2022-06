TG Biblis freut sich über versöhnliches Finale

Biblis. Einen rundum versöhnlichen Saisonabschluss haben die Handballer der TG Biblis gefeiert. Beim Saisonfinale der Bezirksliga A gab es im torreichen Aufeinandertreffen mit der Reserve des TSV Pfungstadt beim 41:32 (20:15) den ersehnten ersten Sieg der Aufstiegsrunde. Damit revanchierten sich die Mannen von Trainer Sascha Schnöller nicht nur für die klare Hinspielniederlage, sondern verdrängten den Kontrahenten noch von Platz sechs der Abschlusstabelle und erreichte ihr Saisonziel, das eine Abschlussplatzierung zwischen Platz fünf und sieben vorsah.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei sah es anfangs gar nicht nach einem Heimerfolg der TGB aus. Die Gastgeber begannen in einer zerfahrenen Anfangsphase recht nervös, leisteten sich ungewohnt viele Fehler im Aufbauspiel. Nach etwa zehn Minuten besserte sich das Geschehen, die TGB fing sich, legte zumeist zwei bis drei Treffer vor, um bis zum Seitenwechsel auf 20:15 davon zu ziehen.

Sieg im letzten Spiel: Der Bibliser Trainer Sascha Schnöller. © Berno Nix

Die ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte gingen die Gastgeber etwas zu entspannt an. Überhastete Abschlüsse oder Fehlpässe aufseiten der TGB sorgten dafür, dass die Gäste beim 25:23 wieder in Schlagdistanz waren. Doch die Bibliser fingen sich rechtzeitig wieder, so dass der erhoffte Sieg eingefahren werden konnte. Neben den Routiniers David Winkler (11/2) und Felix Schmitzer (8/1) stach diesmal mit Philipp Reis ein Youngster ganz besonders hervor. In seinem besten Saisonspiel gelangen dem Rückraumspieler zwölf Treffer. „Er war der überragende Akteur auf dem Spielfeld“, gab es von Trainer Sascha Schnöller ein Sonderlob.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie seine Mannschaft freut sich der Coach jetzt erst einmal auf die anstehende Trainingspause. Große personelle Veränderungen im Spielerkader soll es in der nächsten Saison nicht geben. „Die Mannschaft wird so zusammenbleiben“, kündigte Sascha Schnöller an, der sich ganz besonders über den einzigen Neuzugang freut. Vom Bezirksoberligisten Bensheim/Auerbach kommt Lars Dotzauer wieder zurück und sorgt für weitere Torgefahr aus dem Rückraum.

TGB-Torschützen: Reis 12, Winkler 11/2, Felix Schmitzer 8/1, Waschitzka 4, Sören Dotzauer 2, Kettler 1, Peter Schmitzer 1, Helfrich 1/1, Schneider 1. fh