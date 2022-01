TG Biblis feiert perfekten Spieltag

Biblis. Die Handballherren der TG Biblis reiten weiterhin auf einer Erfolgswelle. Im Heimspiel gegen die sich vermeintlich im Aufwind befindliche TG Eberstadt feierten die Schützlinge von Trainer Sascha Schnöller einen 44:26-Kantersieg und unterstrichen damit ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen der Bezirksliga A. „Wir haben von Beginn an keinen Zweifel aufkommen lassen, wer dieses Spiel gewinnen wird“ analysierte Schnöller die Partie mit einem einseitigen Spielgeschehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Anfang an stand die Abwehr der Gastgeber gut, so dass einige Bälle erkämpft werden konnten, mit denen die erste und zweite Welle angekurbelt wurde. Bereits nach zehn Minuten war eine 10:3-Führung herausgespielt, die TGB-Herren erwiesen sich als eminent torhungrig. Bis zur Pause konnte der Vorsprung auf 22:12 ausgebaut werden, die Vorentscheidung war zu diesem Zeitpunkt längst gefallen.

Abwehr steht

Trainer Sascha Schnöller bleibt der TG Biblis treu. © Berno Nix

Doch der Ehrgeiz der Schnöller-Sieben war noch nicht gestillt. Die Defensive der Gastgeber erwies sich für die Eberstädter als eine kaum zu überwindende Wand. Ganze elf Minuten blieben die Gäste zu Beginn der zweiten Spielhälfte ohne Torerfolg.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Angeführt vom überragenden 13-fachen Torschützen David Winkler legte der Tabellenzweite einen 11:0-Lauf hin und schraubte das Ergebnis auf 32:12 nach oben. Fünf seiner 13 Treffer markierte der wurfgewaltige und erfahrene Rückraumspieler in dieser Phase, fünfmal traf auch Erik Waschitzka. Erst danach schaltete Biblis in der Abwehr einen Gang zurück, so dass die hoffnungslos überforderten Gäste etwas Ergebniskosmetik betreiben konnten.

Auch im Angriff experimentierte Schnöller etwas. Am Ende stand ein völlig ungefährdeter 44:26-Erfolg auf der Anzeigetafel der Bibliser Pfaffenau-Sporthalle und die Gewissheit, für die anstehenden Topspiele bei der Büttelborner Reserve und zu Hause gegen Ligaprimus TuS Griesheim 2 gewappnet zu sein.

In das gute Bibliser Stimmungsbild passte denn auch die Nachricht von der Vertragsverlängerung des Trainers, die Schnöller nach dem Spiel bekanntgab. „Es macht einfach Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten, insofern musste ich auch überhaupt nicht überlegen, ob ich weitermache oder nicht“, betonte der Erfolgscoach.

TGB-Torschützen gegen Eberstadt: Winkler 13/1, Reis 5, F. Schmitzer 5, Neumann 5, Waschitzka 5, Nathmann 4/1, P. Schmitzer 4, Kettler 2, S. Dotzauer 1. fh

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3