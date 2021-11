TG Biblis düpiert MSG Roßdorf

Biblis. Die TG Biblis lässt mit einem weiteren Kantersieg aufhorchen. Der Handball-A-Ligist kehrte mit einem in dieser Höhe nicht erwarteten 37:24-Erfolg bei der MSG Roßdorf/Reinheim II zurück ins Ried. Den Gästen gelang es eindrucksvoll, das Selbstvertrauen aus dem jüngsten Spiel gegen die Langener Reserve (36:17) mit in den Odenwald zu nehmen.

Von Anfang an waren die Schützlinge von TGB-Trainer Sascha Schnöller präsent, profitierten immer wieder von der Durchschlagskraft der starken Rückraumwerfer Peter Schmitzer und David Winkler, die von ihren direkten Gegenspielern kaum zu stoppen waren. Nach dem 8:3-Blitzstart der TGB sahen sich die Gastgeber bereits in der zehnten Minute zu einer Auszeit genötigt. Die Gäste ließen sich dadurch allerdings nicht aus dem Konzept bringen, verschoben weiterhin gut in der Abwehr, so dass es selten ein Durchkommen für die MSG-Akteure gab. Würfe aus der zweiten Reihe waren obendrein eine sichere Beute von TGB-Torwart Florian Kluwig, so dass beim 11:20 zur Pause die Vorentscheidung bereits gefallen war.

Tempo hochgehalten

Die Warnungen von Sascha Schnöller in dessen Halbzeitansprache, nicht nachzulassen, fruchteten, denn die TGB baute ihren Vorsprung immer weiter aus. 16 Tore betrug die größte Trefferdifferenz beim 18:34. „Das waren jetzt zwei sehr gute Spiele von uns“ freute sich Schnöller über den Aufwärtstrend der zurückliegenden beiden Wochen, mit dem sich die TGB erst einmal im vorderen Tabellendrittel festsetzt. Die anstehende Spielpause kommt dem TGB-Coach daher gar nicht recht.

TGB-Torschützen: Winkler (9), P. Schmitzer (8/1), Reis (5), Kettler (5), Nathmann (4), Schneider (2), Helfrich (1), Gansmann (1), Waschitzka (1), Neumann (1). fh

