Bürstadt. Schon „seit einiger Zeit“ befinden sich die Bundesliga-Kämpfer des 1. Judo-Clubs (JC) Bürstadt wieder im Mannschaftstraining, verrät Lothar Kilian. „Es wird einmal pro Woche trainiert, natürlich unter Einhaltung der nötigen Hygienestandards“, sagt der zweite Vorsitzende und Teammanager der Bürstädter: „Wir testen vor jedem Training, sind eine Stunde vorher da und bauen die Teststrecke auf. Vor den Tests sitzen alle mit Maske und Abstand getrennt voneinander. Danach wird ganz normal trainiert.“

Kilian spricht von einer „enormen Herausforderung“, der sich Bürstadts Judokas damit stellen. Die Trainingsgeräte müssen desinfiziert werden, die Sportler müssen einzeln an- und abreisen. Auf dem Gelände der Erich-Kästner-Schule gilt für sie zudem eine Maskenpflicht. Und: Die Schnelltests kosten Geld. Doch zu diesem Aufwand gibt es keine Alternative – zumindest, wenn die Athleten des 1. JCB für die 2021er Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd halbwegs in Form bleiben sollen.

Saisonstart weiterhin offen

„Die Belastung für den Körper ist enorm. Das Verletzungsrisiko bei einem Einstieg von 0 auf 100 wäre zu hoch. Außerdem gelten in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Regelungen. Da ist keine Chancengleichheit gegeben“, meint Kilian und ergänzt: „Ein Training pro Woche ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber so sind wir wenigstens ein bisschen vorbereitet, wenn es irgendwann wieder losgeht.“

Die medizinische Sorgfalt habe immer Priorität, betont Bürstadts Teammanager. „Klar, ein Restrisiko bleibt. Wir haben aber eine Verantwortung für unsere Leute und versuchen, das Risiko extrem zu minimieren“, stellt Kilian klar: „Es gibt auch ein paar Sportler bei uns, die sich noch nicht trauen und lieber abwarten. Das ist vollkommen verständlich. Wir machen niemandem Druck.“ Einmal habe es ein positives Testergebnis gegeben, berichtet er. „Wir haben den Betroffenen sofort für einen PCR-Test in eine Klinik geschickt, danach hat er sich in Quarantäne begeben. Der PCR-Test fiel dann negativ aus“, erläutert Kilian: „Davon abgesehen hatten wir bisher keinen einzigen positiven Fall.“

Ob und wann es für Bürstadts Bundesliga-Judoka losgeht, ist offen. Die Zweitliga-Hauptrunde war ursprünglich vom 17. April bis 2. Oktober terminiert. „Die April-Wettkämpfe sind abgesagt“, teilt Kilian mit. Die Kampftage im Mai sind es noch nicht. Alles andere als eine Absage sei jedoch nicht vorstellbar, glaubt der Teammanager: „Der Deutsche Judo-Bund hat den Mannschaften garantiert, dass sie vor dem ersten Wettkampf schon mindestens acht Wochen ins normale Training eingestiegen sein sollen. Eigentlich müsste es also jetzt damit losgehen. Generell versucht der Judo-Bund, die meisten Wettkämpfe in die zweite Jahreshälfte zu verlegen.“

Die Bürstädter selbst haben ihren Heimkampf gegen die „Isarfighter“ des TV Lenggries von Anfang auf Ende Mai verlegen lassen. Aktuell müssen sie davon ausgehen, dass keine Zuschauer kommen dürften. „Ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Wir wollen ja auch unseren Sponsoren eine Plattform bieten“, erklärt Kilian – und merkt ernüchtert an: „Der Judo-Bund kann nur kurzfristig auf die Beschlüsse von Bund und Länder reagieren. Alles ist sehr kurzlebig.“

„Ein Ausnahmeathlet“

Sportlich muss sich der Kader des 1. Judo-Clubs im Vergleich zur Vorsaison – die es letztlich nur auf dem Papier gegeben hat – nicht verstecken. Mit dem Frankfurter Nachwuchskämpfer Tarik Mahou (Gewichtsklasse bis 60 kg), den es zum Erstligisten Samurai Offenbach zog, und Roman Arnold (bis 73 kg), der aus beruflichen Gründen ausstieg, gab es zwar zwei Abgänge. Vom einzigen Neuzugang schwärmt Kilian dafür in höchsten Tönen. „Boris Trupka ist ein Ausnahmeathlet, der die meisten Erfolge bei Deutschen Meisterschaften verbucht hat“, freut er sich über die Verstärkung durch den 38-Jährigen, der in Mannheim wohnt und beim ESV Ludwigshafen ein Einzelstartrecht hat: „Er passt sportlich und charakterlich sehr gut ins Team und ist ein super Trainingspartner, zu dem auch unsere jüngeren Athleten aufschauen können. Eine echte Bank.“ Trupka, der in Liga eins zuletzt in der Klasse bis 66 kg kämpfte, ist in Bürstadt für die Kategorie bis 73 kg eingeplant.