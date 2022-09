Teilerfolg für Bürstadt II

Frankfurt. Fast sechs Wochen nach dem Abbruch des C-Liga-Heimspiels von Eintracht Bürstadt II gegen die SG Fürth/Mitlechtern II ist am späten Donnerstagabend ein Urteil gefallen. Nach einer vierstündigen Verhandlung sah es das Sportgericht des Hessischen Fußball-Verbands in Frankfurt als erwiesen an, dass ein Spieler der Odenwälder einen dunkelhäutigen Bürstädter Spieler mit dem Wortlaut „Scheiß Schwarzer“ beleidigt hat.

Darüber hinaus urteilte das Gericht, dass der Schiedsrichter die Begegnung am 21. August zu Recht abbrach. Damit gelten die Mannschaften als Verantwortliche für den Abbruch. Das Spiel, das der Unparteiische nach einer Rudelbildung in Folge der rassistischen Beleidigung in der Nachspielzeit abbrach, wird mit 0:3 gegen beide Teams gewertet. Zusätzlich erhielten die Mannschaften jeweils eine Geldstrafe über 50 Euro, wie sie die HFV-Strafordnung als Mindestmaß für solche Fälle vorsieht, und einen Drei-Punkte-Abzug. Fürth/Mitlechtern II führte zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 5:2.

Der beschuldigte Gästespieler, der in Bürstadt nicht eingewechselt worden war und sich im Verlauf der zweiten Halbzeit umgezogen zu den mitgereisten Zuschauern gesellt hatte, wurde dreifach bestraft. Neben einer Geldstrafe in Höhe des Mindestmaßes von 50 Euro bekam er eine Acht-Spiele-Sperre. Zudem erhielt er ein Platzverbot über acht Spiele. Das bedeutet laut Paragraf 11 der HFV-Strafordnung, dass der Betroffene „Spiele des im Platzverbot benannten Vereins nicht besuchen“ und „das jeweilige Sportgelände zu diesem Zweck nicht betreten darf“. Ferner darf er nicht als Spieler, Schiedsrichter, Platzordner, Teambetreuer oder Trainer zum Einsatz kommen.

Zwei Bürstädter Spieler, die seit dem Spielabbruch vorläufig gesperrt waren, wurden zu je acht Spielen Sperre verurteilt. Das Gericht befand es als gesichert, dass beide im Zuge der besagten Rudelbildung handgreiflich wurden. Sieben Spiele haben sie bereits verbüßt. Gegen das Urteil können innerhalb einer Woche Rechtsmittel eingelegt werden.

„Nicht ganz unschuldig“

Laut Eintracht-Pressewart Christian Beckerle, der die Bürstädter in Frankfurt vertrat, erachtete das HFV-Sportgericht unter anderem als glaubhaft, dass sich der beleidigte Eintracht-Spieler selbst belastete. „Er hat zugegeben, dass er nach dem Ausspruch den Ball in Richtung des Spielers geschossen hat“, sagte Beckerle.

Der belastete Gästespieler habe beteuert, „Scheiß Streichholz“ gerufen zu haben. „Das haben einige Zeugen von Fürth/Mitlechtern II bestätigt. Der Begriff wurde demnach aufgrund der Statur des Spielers gewählt“, führte Beckerle aus: „Ich habe in meinem Schlusswort festgehalten, dass ich das für eine sehr unkreative Verniedlichung einer rassistischen Beleidigung halte.“

Beckerle sprach von einem „Urteil, das uns in erster Linie Recht gibt, wenngleich wir nicht ganz unschuldig an der Situation sind“, wie er einräumte: „Ich sehe es aber als wichtiges Zeichen, dass jemand, der so eine Äußerung tätigt, nicht mit solchen Darstellungen durchkommt.“ Ob die Vereine das Urteil anfechten, ist noch offen.