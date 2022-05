TCL startet mit Remis in die Saison

Ried. Für die beiden Herrenteams des TC Biblis verlief der erste Spieltag der diesjährigen Medenrunde erfolgreich. Während die erste Mannschaft in der Bezirksligagruppe der Sechserteams das Lokalderby gegen die TG Bobstadt II glatt gewann, holte die zweite Garnitur in der Bezirksliga der Vierermannschaften beim TC Kelsterbach II ein Unentschieden.

In der Bezirksoberliga spielte der Herrenvierer des TC Lampertheim gegen den TCB 2000 Darmstadt unentschieden, der TC Bürstadt kassierte gegen den TVH Rüsselsheim III eine klare 1:5-Heimniederlage.

„Insgesamt gesehen geht das Unentschieden für uns in Ordnung. Obwohl wir nicht in Bestbesetzung antreten konnten, war es knapp. Letztlich hat uns die schwere Verletzung von Philipp Rösner wohl den Sieg gekostet“, kommentierte Frederic Geister, Kapitän beim TC Lampertheim, das 3:3 gegen den TCB 2000 Darmstadt III zum Bezirksoberliga-Auftakt.

Rösner verletzt sich

In den Einzeln brachten Mannschaftsführer Geister und der für Stefan Gudowius kurzfristig eingesprungene Finn Raddatz ihre Spiele durch. Michael Schäfer hatte Pech und unterlag nach einem 5:10 im Champions-Tiebreak. An der vierten Position verdrehte sich Philipp Rösner beim Stand von 0:1 schmerzhaft das Knie und musste mit einer Verletzung an der Patella-Sehne aufgeben. „Er lag da schreiend auf dem Boden, das sah nicht gut aus. Ich denke, damit ist die Saison für ihn gelaufen“ berichtete Geister. In den Doppeln sicherte das Duo Geister/Raddatz nach gewonnenem Champions-Tiebreak zumindest das Remis.

Dagegen musste der Bezirksoberliga-Vierer des TC Bürstadt gegen den TVH Rüsselsheim III eine deutliche 1:5-Heimniederlage einstecken. „Am Ende waren die Rüsselsheimer etwas zu stark und haben den Sieg verdient mitgenommen“, resümierte Dominik Butz, Spieler bei den Bürstädtern.

Beim Bezirksliga-Derby zeigte der Herren-Sechser des TC Biblis der zweiten Mannschaft der TG Bobstadt die Grenzen auf. Während der TC Hofheim spielfrei geblieben war, fegten die Bibliser die Bobstädter mit einem glatten 9:0 förmlich von der Anlage und übernahmen damit nach dem ersten Spieltag die Tabellenführung.

„Man hat deutlich gemerkt, dass wir enorm ersatzgeschwächt antreten mussten. In unserer Normalbesetzung wäre sicher mehr drin gewesen, vielleicht hat uns auch etwas die Erfahrung gefehlt“, kommentierte Jochen Reif, Spieler bei der TG Bobstadt, die deftige Derby-Niederlage zum Saisonstart.

In der Bezirksligagruppe der Viererteams gelang der zweiten Garnitur des TC Biblis ein solider Saisoneinstand. Beim TC Kelsterbach II erkämpfte sich das Aufsteiger-Quartett aus der Gurkenstadt ein 3:3-Auswärtsremis. rago