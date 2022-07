TC Biblis rundum glücklich

Biblis. Am Sonntag geht die Medenrunde zu Ende. Bereits vor dem Finale können die Damen des TC Biblis auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Während das Gruppenliga-Sextett vorzeitig den Klassenerhalt gesichert hat und am Sonntag den TC Viernheim empfängt, beschließt die zweite Bibliser Garnitur die Runde bei der SKG Stockstadt als Bezirksoberliga-Meister. Auch für die Damen des TC Bürstadt steht zum Saisonfinale eine Auswärtsfahrt an, genauso wie für den Bezirksliga-Vierer des TC Lampertheim (alle Spiele Sonntag, ab 9 Uhr).

TC Biblis – TC Viernheim

„Wir sind froh, dass die Saison so gut für uns gelaufen ist. Beim Abschluss werden wir noch einmal alles geben und wollen den Sieg“, sagt Ann-Kathrin Thoma, Kapitänin beim TC Biblis. Nach dem Sieg am vergangenen Sonntag ist Biblis der Klassenerhalt sicher. Thoma: „Es war eine Super-Runde für uns.“

SKG Stockstadt – TC Biblis II

„Es war eine anstrengende Saison. Wir hatten mit Verletzungen und Corona-bedingten Ausfällen zu kämpfen. Dafür haben wir uns aber gut geschlagen. Insgesamt war es eine gute Runde für uns. In Stockstadt wollen wir auch das letzte Spiel gewinnen“, sagt Leonie Münzenberger, Kapitänin des Bibliser Bezirksoberliga-Meisters.

TC Ober-Roden II – TC Bürstadt

Auch für den Bezirksoberliga-Vierer des TC Bürstadt verlief die Saison erfolgreich. Bei vier Siegen steht das Bezirksoberliga-Quartett um Mannschaftsführerin Sarah Faller. Beim Tabellendritten gilt es, den zweiten Rang zu sichern.

TC Heppenh. II – TC Lampertheim

Nach drei Siegen und zwei Unentschieden reist das Damenquartett des TC Lampertheim zur zweiten Garnitur des TC Heppenheim. Gelingt dem Bezirksliga-Quartett aus der Spargelstadt ein hoher Auswärtssieg und spielt die Konkurrenz mit, wäre im Saisonfinale sogar die Gruppen-Meisterschaft drin. rago