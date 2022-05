TC Biblis reist zum Spitzenreiter

Ried. Für die Tennisteams der Medenrunde steht am Sonntag der dritte Saisonspieltag an (alle Spiele ab 9 Uhr).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Damen-Gruppenliga muss der TC Biblis um Kapitänin Ann-Kathrin Thoma bei Spitzenreiter TC Olympia Lorsch antreten. Der Bibliser Bezirksoberliga-Vierer will im Heimspiel gegen den bislang noch sieglosen TC Ober-Roden II weiter die Gruppenspitze angreifen. Außerdem schlägt das Bezirksoberliga-Quartett des TC Bürstadt nach zwei Niederlagen aus den ersten beiden Saisonspielen beim Messeler TC auf und in der Bezirksoberliga-Gruppe der Sechserteams hoffen die Damen der TG Bobstadt im Heimspiel gegen den TCB 2000 Darmstadt, den ersten Sieg in diesem Jahr einzufahren.

In der Damen-Bezirksliga will der Vierer des TC Lampertheim mit einem deutlichen Sieg gegen die SG Arheilgen II die Tabellenführung verteidigen. „Unser Saisonziel ist mindestens das obere Mittelfeld, vielleicht ist am Ende sogar der Aufstieg möglich“, sagt TCL-Kapitänin Sarah Engelhardt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für das Herrenquartett der TG Bobstadt steht am Sonntag ein wichtiges Spiel an. Die Bobstädter um Mannschaftsführer Lucas Hefter reist zum Schlusslicht TUS Griesheim III und strebt den ersten Saisonsieg an. Hefter: „Ein Sieg in Griesheim ist für uns Pflicht und wäre ein wichtiger erster Schritt zum Klassenerhalt. Es wird aber schwer, denn ich schätze die Griesheimer ähnlich stark wie Fulda ein – und gegen die haben wir ja verloren.“ Im Bobstädter Team wird es im Vergleich zum letzten Spieltag Änderungen geben: „Auf den hinteren Positionen werden wir rotieren und wohl mit David Pazina und Samuel Hofmann-Cruz antreten“, so Hefter.

In der Bezirksoberliga der Viererteams empfängt der TC Lampertheim den aktuellen Zweiten TAS Pfungstadt II, beim TC Lampertheim gastiert Schlusslicht MTV Urberach.

Auch in der Herren-Bezirksliga stehen für die Teams aus dem Ried Heimspiele an. Dabei empfängt der Vierer des TC Hofheim Gruppenprimus SG Weiterstadt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das Sextett des TC Biblis trifft auf Gruppenschlusslicht MSG Gorxheimertal/Birkenau, während die zweite Bibliser Garnitur in der Bezirksligagruppe der Vierermannschaften den aktuellen Gruppenletzten BW Bensheim III empfängt. Die TG Bobstadt II bleibt am Sonntag dagegen spielfrei. rago