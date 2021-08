TC Biblis holt in Messel nach

Biblis. Das Herrenteam des TC Biblis muss am Sonntag die noch bis Ende August andauernde Sommerpause unterbrechen. Für das Bezirksliga-Sextett der Gurkenstädter steht dabei eine Auswärtsfahrt an, es geht zum Messeler TC. Dort wird die vom Regen verhinderte Partie vom zweiten Spieltag nachgeholt.

Gegen Messel gelten die Bibliser als knapper Favorit, denn der MTC hat bislang beide bislang absolvierten Saisonspiele verloren, während Biblis bei einer Niederlage auch einen Sieg vorweisen kann. „Der Plan ist, dort den zweiten Sieg einzufahren. Allerdings hängt das auch davon ab, wie Messel die Mannschaft aufstellt. Für mich ist der MTC aber ein unbeschriebenes Blatt, ich kenne keinen der Spieler“, sagt TCB-Kapitän Max Schneider.

Die Bibliser können am Sonntag wohl in Bestbesetzung in Messel aufschlagen, lediglich hinter dem Einsatz von Mannschaftsführer Max Schneider selbst steht noch ein Fragezeichen. „Momentan bin ich etwas erkältet. Mal schauen, ob ich bis zum Sonntag fit werde“, so der Kapitän. rago