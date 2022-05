TC Biblis hält gut dagegen

Bürstadt. In einem vorgezogenen Medenrundenspiel hat sich der Damenvierer des TC Bürstadt den zweiten Sieg in der Bezirksoberliga-Saison erkämpft. Gegen die SKG Stockstadt gewannen die Bürstädterinnen mit 5:1. In der Gruppenliga unterlag das Damen-Sextett des TC Biblis gegen BW Bensheim mit 3:6.

TC Biblis – BW Bensheim 3:6

„Die Bensheimerinnen waren das erwartet starke Team. Mit der Lorscher Olympia sind sie die stärkste Mannschaft in unserer Gruppe. Dafür haben wir uns gut geschlagen. Auch wenn wir verloren haben, war das eine gute Leistung“, sagte Ann-Kathrin Thoma, Kapitänin des Bibliser Gruppenliga-Sechsers, nach der 3:6-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten.

Richtig spannend ging es im Einzel von Celine Jobst zu. Die an der zweiten Position gelistete Bibliserin setzte sich erst im Champions-Tiebreak mit 17:15 durch. Auf der fünften Position sicherte Nina Hofmann dem TCB-Sextett nach einem Zwei-Satz-Sieg einen weiteren Einzelpunkt. Auch im Doppel war Hofmann erfolgreich. Gemeinsam mit Mannschaftsführerin Ann-Kathrin Thoma sicherte Hofmann nach zwei Sätzen den dritten Bibliser Punkt.

TC Bürstadt – SKG Stockstadt 5:1

Gegen die SKG Stockstadt hat der Bürstädter Bezirksoberligist den zweiten Saisonsieg geholt. „Dass unser Sieg so deutlich ausgefallen ist, überrascht mich etwas. Damit sind wir unserem Saisonziel, dem Klassenerhalt, ein gutes Stück näher gekommen“, freute sich Bürstadts Kapitänin Sarah Faller. rago