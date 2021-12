TB Biblis ist klarer Favorit

BIBLIS. Bei der TG Biblis läuft es in der Handball-Bezirksliga A bislang rund. Nach der Auftaktniederlage in Pfungstadt folgten drei deutliche Siege, womit die Mannschaft von Trainer Sascha Schnöller auf den sechsten Platz kletterte. Nachgeholt werden muss noch die Partie gegen die dritte Vertretung der HSG Bieberau-Modau, die aller Voraussicht nach erst im kommenden Jahr ausgetragen wird. Am Sonntag (18 Uhr) steht die Partie beim Schlusslicht HC VfL Heppenheim II an.

„Natürlich lässt sich unsere Favoritenrolle nicht von der Hand weisen, dennoch muss man sagen, dass die fünf Niederlagen der Heppenheimer gegen die ersten fünf Mannschaften der Tabelle waren“ relativiert Schnöller das bislang so erfolglose Abschneiden der Kreisstädter.

Der TGB-Coach fürchtet, dass eventuell ein paar Spieler der ersten Heppenheimer Garnitur aushelfen könnten. Auch das sorgt dafür, dass die TGB den Gegner auf keinen Fall unterschätzen wird. Mit zwei weiteren Zählern soll der Kontakt zur Spitze gewahrt werden. Personell sieht es gut aus. Es fehlen lediglich Michael Gansmann, Mischa Schweickert und Rückkehrer Sören Dotzauer. fh