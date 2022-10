Stolze Elisabeth Seitz

Liverpool. Das Teamfinale bei den Weltmeisterschaften in Liverpool findet ohne die deutschen Turnerinnen statt. Mit 155,664 Punkten hatte die personell stark geschwächte Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) keine Chance auf ein Weiterkommen und verpasste als Zwölfter der Qualifikation in der M&S Arena der britischen Hafenstadt den Endkampf der besten acht Nationen.

Doch die Mannschaft, in der neben Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz auch noch die 18 Jahre alte EM-Goldmedaillengewinnerin am Schwebebalken, Emma Malewski, deren ein Jahr jüngere Chemnitzer Clubkollegin Lea Marie Quaas, die gleich alte Karina Schönmaier (Buchholz) und die 16-jährige Anna-Lena König (Karlsruhe) standen, leistete sich im gesamten Durchgang nur einen Sturz und zeigte eine beeindruckend stabile Leistung. Zudem erreichte Seitz an ihrem Paradegerät als Achte mit 14,40 Punkten die Entscheidung am Samstag.

„Wir sind stolz auf das, was wir hier geschafft haben“, sagte Bundestrainer Gerben Wiersma. Während der Vorbereitung hatten sich die Sportlerinnen zu einem richtigen Team zusammengefunden. Die 28 Jahre alte Seitz, die als Einzige im Quintett bereits WM-Erfahrung hatte, stand den Jüngeren jederzeit für Fragen zur Verfügung. „Ich fühle mich gerade ein bisschen wie eine stolze Mutter“, sagte sie.

Ihr Vortrag an den beiden Holmen war der WM-Dritten von Doha 2018 nicht optimal gelungen, dennoch zeigte sie sich damit zufrieden. „Ich habe seit der EM gerade mal zwei Übungen durchgeturnt“, erklärte Seitz. „Eine während der Vorbereitung, die andere heute.“ Eine Corona-Erkrankung hatte die deutsche Rekordmeisterin mehrere Wochen lang geschwächt. Deshalb war sie bei der WM, außer am Barren, nur beim Sprung an den Start gegangen. dpa