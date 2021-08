Starks Vorgabe: Mindestens ein Punkt beim ISC Fürth

Ried. Wie schon beim Auftakt in die neue Kreisliga A-Saison stehen für die beiden Mannschaften aus dem Ried auch in dieser Woche Auswärtsfahrten an. Während der FV Biblis beim SV Winterkasten den ersten Rundensieg anstrebt, hofft die SG Nordheim/Wattenheim beim ISC Fürth auf Zählbares (beide Spiele ab 15.30 Uhr).

„Mit unserer Leistung am ersten Spieltag war ich insgesamt einverstanden. Unser Manko in Winterkasten war lediglich unsere Chancenverwertung. Hätten wir unsere Möglichkeiten konsequenter genutzt, wäre auch ein Auswärtssieg drin gewesen. Stattdessen haben wir durch das späte unglückliche Eigentor sogar noch verloren“, blickt SG NoWa-Coach Jens Stark auf den Saisonstart beim SV Winterkasten zurück.

Biblis braucht mehr Konzentration

Jens Stark coacht die SG Nordheim/Wattenheim. © NIx

Am Sonntag soll es seine Truppe besser machen: „Beim ISC Fürth wollen wir mindestens einen Punkt holen. Alles, was darüber hinausgeht, nehmen wir gerne mit.“ Einfach wird das Spiel gegen die Fürther aber nicht. „Dass sie gut kicken können, haben wir ja schon in der letzten Saison erfahren müssen. Damals haben wir bereits mit 4:1 geführt und mussten uns am Ende mit einem 4:4 zufrieden geben. Allerdings sind die Karten in dieser Runde neu gemischt, zudem haben sie ja erst zwei Wochen vor dem Saisonauftakt einen neuen Trainer verpflichtet. Da muss man abwarten, wie sie damit klarkommen“, sagt Jens Stark.

Beim FV Biblis hofft Spielertrainer Torsten Schnitzer im Auswärtsspiel gegen den SV Winterkasten auf drei Punkte: „Unser Unentschieden gegen den FC Ober-Abtsteinach ist ja nur etwas wert, wenn wir es in Winterkasten mit einem Dreier veredeln. Das Remis am ersten Spieltag war für Schnitzer „ein Wechselbad der Gefühle“. Zunächst lagen die Bibliser nämlich mit 0:3 zurück, berappelten sich dann aber und gingen in der zweiten Halbzeit sogar in Führung. Erst kurz vor Schluss gelang dem FCO der Ausgleich. In dieser Woche gilt es deshalb, von Anfang an konzentriert zu sein. Allerdings müssen die Bibliser am Sonntag wohl auf Kapitän Patrick Wagner (Schulung) verzichten. rago

