Starke Zeiten beim Volkslauf

Hofheim. Trotz des enttäuschenden Zuspruchs von nur 202 Teilnehmern beim 35. Volkslauf des TV Hofheim haben sich die Verantwortlichen zufrieden gezeigt. Während die drei Bambiniläufe über die 1000 Meter mit 94 Teilnehmern und die 18 Walker die Erwartungen erfüllten, begaben sich gerade einmal 36 Ausdauersportler auf die 10-Kilometerdistanz in die Peripherie Hofheims. Dies war die mit Abstand schlechteste Resonanz der vergangenen 20 Jahre. Auch die 54 „Volksläufer“ über die 5 Kilometer reihten sich in der Statistik ins letzte Drittel ein.

Logistisch war der TV Hofheim bestens vorbereitet. Laurin Wiedemann, Jahrgang 2005 vom benachbarten TV Bürstadt, nutzte die idealen Rahmenbedingungen und lief in 17:33 Minuten über die 5 Kilometer eine starke Zeit. Schneller war vor fünf Jahren über diese Distanz nur Nico Steißlinger (16:32) vom Ludwigshafener Schwimmverein 07.

Wiedemann-Brüder überzeugen

Doppelsieg: Laurin Wiedemann (Nr. 842) und sein Bruder Ruben (Nr. 843). © fh

Für einen Doppelerfolg im Hause Wiedemann sorgte Laurins Bruder Ruben in 19:50 Minuten auf Platz zwei. Beachtlich war die Zeit von Misaki Yoshinaga mit 22:37 Minuten als Gesamtvierte und schnellste Frau. Bei den Walkern überquerten Horst Stolte vom VT Zweibrücken (35:24) und Eva Servatius (35:25) vom Lauftreff Rheinhessen-Pfalz als Erste die Ziellinie.

Im Gegensatz zu vielen bekannten Hofheimer Läufern, die das Angebot des TVH nicht annahmen, ließ sich Hofheims Ortsvorsteher Alexander Scholl (25:57) eine Teilnahme nicht nehmen. Er wurde Altersklassensieger M30 insgesamt Achter. Respekt verdiente die Leistung zweier Senioren des Jahrgangs 1939. Der für die DAK Mannheim startende ehemalige Hofheimer Eugen Friederichs lief die 5 Kilometer in 50:38 Minuten, der Hofheimer Fred König walkte die 5 Kilometer in 51:48 Minuten. Über die 10 Kilometer setzte sich Marcus Weygand in 39:29 Minuten an die Spitze des Feldes vor Paul Reinheimer (40:00) und Marco Müller (41:30) vom TV Hofheim. Rita Schreiner vom SC Delphin Grünstadt gewann in 49:58 Minuten die Damenkonkurrenz. fh