Sportsgeist statt Ärger

Bürstadt. Nein, um den Aufstieg in die 2. Bundesliga sehen sich die Recurve-Teamschützen des Pfeil- und Bogenclubs (PBC) Bürstadt nicht gebracht. „Wir waren ja erst bei der Hälfte der Saison und wissen gar nicht, ob wir Platz eins gehalten hätten“, sagt Kelly Tröger. Der Abbruch der Hallenrunde in der Regionalliga West habe dennoch für Wehmut gesorgt, verrät die Kapitänin und Bogenreferentin des PBC: „Dass wir die letzten zwei Wettkampftage nicht schießen konnten, hat uns traurig gemacht – allerdings mehr um des Schießens willen. Die Liga-Wettkämpfe, die Gemeinschaft, das Zusammenkommen mit den anderen Vereinen: Das macht einfach sehr viel Spaß.“

„Es war schön“

Die Frage, was vielleicht gewesen wäre, wird dennoch bleiben. Nach zwei von vier Wettkämpfen in der Regionalliga West standen die PBC-Schützen, die mit dem olympischen Bogen hantieren, ganz oben in der Tabelle. Den Saisonauftakt im November hatte der Aufsteiger als bestes von acht Teams abgeschlossen. Für die Bürstädter, die den ersten Wettkampf in ihrer neuen Schützenhalle am Bubenlachring austragen durften, war es das perfekte Szenario.

Da zum Zeitpunkt des Abbruchs 50 Prozent der Saison absolviert waren, hätte die Regionalliga West laut Ligaordnung in die Wertung eingehen können. Der PBC hätte sich somit Meister nennen und auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga hoffen dürfen. Der Deutsche Schützenbund (DSB) sieht jedoch von dieser Regelung ab, weil nicht alle Bundesligen die 50-Prozent-Marke erreicht haben. Auf- und Abstieg sind ausgesetzt, Meistertitel werden nicht vergeben.

Das alles spielt für den PBC aber nur eine untergeordnete Rolle. „Wir hoffen, dass wir unter den gegebenen Rahmenbedingungen weitermachen können“, hatte Leistungsträger Alexander Brinkmann schon nach dem zweiten Wettkampftag im Dezember erklärt. „Es war schön, dass wir überhaupt zwei Wettkampftage schießen durften. Wäre die Hallensaison wieder ganz ausgefallen, wären wir sehr enttäuscht gewesen“, stellt Tröger jetzt klar. Sportlich nimmt Bürstadts Mannschaftsführerin die eigene Konkurrenzfähigkeit als wichtigste Erkenntnis aus dem Regionalliga-Debüt mit. „Vor der Saison waren wir freudig gestimmt, wussten aber nicht, was auf uns zukommen würde. Jetzt wissen wir: Wir können mithalten“, hält sie fest: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.“

Der Vergleich zum Vorjahr tröstet in der Tat über vieles hinweg. In der Hallensaison 2020/21 waren nicht nur alle Wettkämpfe ausgefallen, sondern auch das Training. „So wie es aussieht, werden wir es in diesem Winter wohl schaffen, den Schießbetrieb aufrechtzuerhalten, ohne dass wir zumachen mussten. Dank der eigenen Halle sind wir frei in der Planung, auch was die kommende Freiluftsaison angeht“, meint Tröger. Das PBC-Team um Tröger, Brinkmann, Sebastian Eberle, Timo Helmke, Olaf Kaiser und Heiko Rahn soll zusammenbleiben, zumindest sei nichts anderes geplant, berichtet Bürstadts Teamleiterin: „Wir gehen mit einem guten Gefühl in die nächste Hallensaison.“