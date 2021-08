Spielplan ärgert Sigmund

Ried. Eine Woche nach dem 2:1-Sieg im Stadtderby gegen Eintracht Bürstadt erwartet die FSG Riedrode am dritten Gruppenliga-Spieltag den nächsten Kontrahenten aus der näheren Umgebung. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt die Elf von Duro Bozanovic und Andreas Keinz die Sportfreunde Heppenheim. Die Eintracht gastiert um 15 Uhr bei der SG Langstadt/Babenhausen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FSG Riedrode – SF Heppenheim

Aiad Al-Jumaili als Trainer, Manuel Stoltz als Ersatztorwart, dazu zwei Routiniers wie Stefan Frödert und Thomas Krämer in der Stammelf: Bei Heppenheim (ein Punkt, 1:5 Tore) tummeln sich einige Ried-Bekannte. „Gegen die Jungs habe ich noch selbst gespielt. Das ist ein Derby, wenn auch nicht so wie gegen die Eintracht“, findet FSG-Trainer Bozanovic. Gastgeschenke will er keine verteilen: „Wir wissen, dass Heppenheim Qualität mitbringt. Aber wir spielen zu Hause und wollen den nächsten Dreier einfahren.“

Die Aufstellung als kompliziertes Puzzle: ETB-Coach Benjamin Sigmund. © Nix

Vier Punkte stehen Riedrode nach zwei Spielen zu Buche. Beim 1:1 in Höchst überzeugte die FSG mehr als gegen die Eintracht. „Wir hatten viele Fehler im Aufbau. Außerdem waren wir oft nachlässig nach eigenem Ballverlust. Das darf uns so nicht passieren“, zählt Bozanovic auf: „Aber wir hatten auch noch vier, fünf richtig gute Chancen.“ Zum Start der englischen Woche – am Mittwoch kommt Mümling-Grumbach, anschließend geht es nach Babenhausen – fehlen bis zu acht Mann. Sinisa Pitlovic und Maxi von Dungen (beide Urlaub), Ilias Hamzi (Mittelfußbruch) und David Jafari, der gegen Bürstadt wegen Nachtretens Rot sah, fallen sicher aus. Mit dem Neuzugang gab es ein „Sechs-Augen-Gespräch“, meint Bozanovic. Für Sören Heiderich und Patrick Landwehr, die ins Teamtraining eingestiegen sind, kommt ein Einsatz zu früh. Mario Basyouni und Amer Gara Hassan sind angeschlagen.

Lang./Bab. – Eintracht Bürstadt

Mit Xhino Dushaj (Rot), Mehmet Tutay (Gelb-Rot), Hüseyin Tutay (Rot) und Spielertrainer Benjamin Sigmund (Gelb-Rot) flogen in Riedrode gleich vier Eintracht-Spieler vom Platz. Alle vier werden bei Aufstiegsfavorit Langstadt/Babenhausen (sechs Punkte, 9:1 Tore) fehlen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wenn man nicht so viel erwartet, ist man hinterher nicht so sehr enttäuscht“, kommentiert Sigmund die Ausgangslage der Eintracht (drei Punkte) mit Galgenhumor: „Auch in Top-Besetzung wäre das keine Laufkundschaft für uns. Ich bin aber lieber gegen so einen Gegner dezimiert als gegen einen direkten Konkurrenten.“ Wer glaubt, die Eintracht würde etwas abschenken, irrt: „Wir haben noch nicht verloren. Die Elf, die auf dem Platz steht, will gewinnen. Wenn es aber nicht reicht, wissen wir, woran es lag.“

Neben den Gesperrten fallen Fabio Cappello (Urlaub) und Anthony Staudigl (Blinddarm-OP) aus. André Bandieramonte (Arbeit) ist fraglich. Vitali Becker, Benard Gashi und die Bajrami-Brüder Flamur und Valon sind zurück. Andi Schwöbel und Marco Haberer wurden reaktiviert, auch Hakan Yazici soll aushelfen.

Auf sein Team lässt Sigmund nach dem Derby nichts kommen. „Wir waren die bessere Mannschaft, hatten die Chance zum 2:0 und haben es verstanden, Riedrode weitestgehend in Schach zu halten. Wenn wir die erste Rote Karte nicht kriegen, weiß ich zwar auch nicht, ob es gereicht hätte. Aber ich bin stolz auf unser Auftreten“, holt der Eintracht-Trainer vor dem zweiten von drei Auswärtsspielen am Stück aus. Apropos: „Riedrode spielt dreimal in Folge zu Hause, wir dreimal auswärts. Wer macht so einen Plan?“, fragt sich der 41-Jährige.