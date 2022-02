Spiel-Absage für TG Biblis

Biblis. Das ursprünglich am Sonntag um 19 Uhr anstehende Gastspiel der TGB Biblis beim TV Trebur ist abgesetzt. Im Wochenverlauf traten bei den Biblisern drei Corona-Fälle auf, wodurch sich TGB-Coach Sascha Schnöller veranlasst sah, die Begegnung abzusagen. Es ist die erste Spielabsage in der Saison, mit der die TGB konfrontiert wird. Durch den Beschluss des Verbandes, die Vorrunde bis zum 3. April zu strecken, bleibt beiden Vereinen ausreichend Zeit, einen Nachholtermin festzulegen. Beide Teams befinden sich im vorderen Tabellendrittel und haben die Qualifikation zur Aufstiegsrunde so gut wie sicher, die Ende April gestartet wird. fh

