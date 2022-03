Spannung im Abstiegskampf

Ried. Während in der C-Liga der FV Biblis II sich für das 1:6-Debakel gegen Schwanheim rehabilitieren will, ist der Abstiegskampf in der Kreisliga B an Spannung kaum zu überbieten.

Zwar steht der erste Absteiger mit Türkspor Wald-Michelbach, die im Februar ihre Mannschaft vom laufenden Spielbetrieb zurückzogen, bereits fest, doch es wird auch ein zweiter direkter Absteiger gesucht. Und damit nicht genug, denn in Abhängigkeit davon, wie viele Mannschaften aus dem Fußballkreis Bergstraße in die Kreisoberliga absteigen müssen, könnte es auch sein, dass der Tabellenfünfzehnte ein Relegationsspiel gegen den Vertreter aus der Kreisliga C bestreiten muss.

„Eintracht Bürstadt, der FC Fürth und auch die Heppenheimer Sportfreunde sind in der Gruppenliga vom Abstieg bedroht. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass in der Kreisliga B die Abstiegsrelegation gespielt wird“, lautet die Einschätzung von Patrick Andres, dem Sportausschussvorsitzenden der SG Olympia/VfB Lampertheim. Dieser will alles daran setzen, dass die Spielgemeinschaft, auch wenn sie sich zum 30. Juni auflöst, nicht zu den Mannschaften zählt, die die Liga am Ende nicht halten können.

„Ich gehe ganz fest davon aus, dass der spielstarke FV Hofheim den Tabellenkeller bald verlassen wird. Das macht die Lage für uns natürlich nicht einfacher“, so Andres, der der Begegnung seiner Mannschaft am Sonntag bei der SG Odin Wald-Michelbach richtungsweisende Bedeutung zumisst. „Ein Urteil über die Stärken und Schwächen des Gegners fällt mir enorm schwer. Wir dürfen ihn in keinem Fall unterschätzen, denn das haben wir schon im Hinspiel getan, als wir mit Mühe die drohende Niederlage abwendeten und am Ende glücklich mit 4:3 gewannen“, weiß Andres.

Aber auch der jüngste 4:0-Erfolg der SG Odin II am vergangenen Sonntag bei der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Fürth soll für die Lampertheimer Warnung genug sein. Diese werden in personeller Hinsicht zwar wieder improvisieren müssen, aber so langsam aber sich bessert sich die personelle Situation.

„Ich rechne damit, dass mir Spieler wie Tobias Dubiel, Furkhan Disli und Winter-Zugang Karsten Krämer am Sonntag wieder zur Verfügung stehen. So dass wir endlich über personelle Alternativen verfügen“, sieht Andres eine Wende zum Besseren. Obwohl es also mehr Alternativen gibt als zuletzt, bedeutet dies keineswegs, dass sich Trainer Thomas Düpre alleine auf seine Trainertätigkeit konzentrieren kann und nicht spielen muss. „Die Mannschaft hat sich dafür ausgesprochen, dass Thomas weiterhin mitspielen soll, denn er verleiht der Abwehr einfach großen Halt“ sagt Andres. Absolut offen ist bei den Lampertheimern noch die Torwartfrage. Nachdem Kirill Dornkoff an der Schulter operiert werden muss und sich Nils Tecklenburg bei der 2:3-Niederlage gegen Kirschhausen beim Warmmachen verletzte, ist es nicht ausgeschlossen, dass erneut Tobias Synoradzki zwischen den Pfosten stehen wird. Aber die Lampertheimer sind nicht der einzige B-Ligist aus dem Ried, der eine vergleichsweise weite Fahrt in den Odenwald vor sich hat. Während die Riedroder beim neuen Tabellendritten Sportvereinigung Affolterbach gastieren, geben die Hofheimer ihre Visitenkarte beim TSV Gras-Ellenbach ab. hias

Drei Spieltage sind derweil in der Fußball-C-Liga im neuen Jahr absolviert – und die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt wartet weiter auf den ersten Sieg. Am Sonntag (13 Uhr) will die Elf von Spielertrainer Daniel Patti gegen den punktlosen Letzten FSV Eintracht Zotzenbach II jubeln. „Unsere Verletztenliste ist nicht kleiner geworden – und bei der Ersten sieht es nicht besser aus. Aber elf Mann haben wir bis jetzt immer zusammenbekommen“, sagt Patti, der selbst mit Wadenproblemen zu kämpfen hat. Dazu drohen Daniele Caschetto, Patrick Bleiziffer und Valon Bajrami beim Tabellensiebten auszufallen. Für Heiko Dexler kommt ein Einsatz wohl zu früh.

Zu viele Spieler eingesetzt

Die Auftritte gegen Primus Hammelbach/Scharbach (0:1) und beim Vierten Elmshausen (1:1) machen Patti jedoch Mut: „Wir haben zwei gute Spiele gemacht. Wenn wir uns kämpferisch wieder so präsentieren, sollten wir gegen Zotzenbach II drei Punkte einfahren.“ Zotzenbach II hatte vor drei Wochen 3:1 gegen den Vorletzten Zwingenberg gewonnen. Die Freude währte aber nur kurz. Weil die B-Liga-Reserve drei statt der erlaubten zwei Spieler aus der „Ersten“ einsetzte, wurde die Partie mit 3:0 für Zwingenberg (jetzt 14 Punkte) gewertet.

Nach der 1:6-Heimklatsche gegen Schwanheim will der Zwölfte Biblis II (17 Punkte) unterdessen eine Reaktion zeigen. „Lorsch II ist ein Gegner, der selbst einen spielerischen Ansatz hat. Das könnte uns besser liegen als ein Gegner wie Schwanheim, der nur über den Kampf und lange Bälle in die Spitze kommt“, meint FVB-II-Kapitän Kevin Gumbinger: „Im Hinspiel haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt und erst in letzter Minute den 3:3-Ausgleich kassiert. Alles, was wir an Punkten aus Lorsch mitnehmen können, ist wertvoll.“ Die Niederlage gegen Schwanheim ist für Gumbinger „schwer einzuordnen“, wie er zugibt: „Für meinen Geschmack waren wir von der fußballerischen Anlage her die bessere Mannschaft. In Sachen Mentalität haben wir aber Federn gelassen. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht und Tore hergeschenkt.“ Personell sollte es gegen den Tabellenzehnten keine Probleme geben: Die erste FVB-Mannschaft ist spielfrei. cpa