Spannung bis fast ans Ende

Biblis. Niederlage im Top-Spiel: Die im Endergebnis deutliche 28:36 (16:19)-Heimschlappe gegen den TuS Griesheim II bedeutete die zweite Schlappe der TG Biblis in Folge, mit der das Team von Trainer Sascha Schnöller erst einmal auf Platz vier der Handball-A-Liga abrutsche.

Das letztendlich klare Resultat gibt allerdings nicht den Spielverlauf wieder. Die Gastgeber verlangten dem unangefochtenen Ligaprimus 55 Minuten lang wirklich alles ab. „Am Ende war die Niederlage natürlich um vier bis fünf Tore zu hoch“ analysierte Schnöller. Nicht nur bei ihm, auch bei vielen Zuschauern keimte sieben Minuten vor Spielende nochmals Hoffnung auf, als David Winkler mit seinem elften Treffer auf 28:31 verkürzen konnte und die TGB in Schlagdistanz brachte. Doch die Gäste behielten die Nerven und zogen ihr Spiel durch. Ein 5:0-Lauf am Ende dokumentierte die Klasse des Aufstiegsfavoriten.

Knackpunkt Mitte zweite Hälfte

Der Reihe nach. Die Gastgeber fanden prächtig ins Spiel. Die beiden Hauptprotagonisten und personifizierten Bibliser Wurfmaschinen David Winkler (11/2) und Peter Schmitzer (8) eröffneten mit einem Doppelschlag das Topspiel, das die Erwartungen erfüllte. Bis zum 4:3 legte Biblis vor, dann drehten die Gäste kurzzeitig auf (4:6). Keiner Mannschaft gelang es zunächst, sich entscheidend abzusetzen, gleich dreimal scheiterte die TGB am Aluminium. Während Griesheim immer wieder spielerisch zu seinen Toren kam, waren die Hausherren überwiegend über ihren torgefährlichen Rückraum erfolgreich. Zur Pause (16:19) war noch alles offen.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber den besseren Start, hielten immer wieder Anschluss. Mitte des zweiten Durchgangs versäumte es die TGB, näher heranzukommen, vertändelte den Ball oder scheiterte an der Latte. „Das war dann schon der Genickbruch“ trauerte Schnöller den ausgelassenen Chancen nach. Griesheim spielte mit der Führung im Rücken locker die Partie zu Ende, während bei Biblis fünf Minuten vor Schluss die Köpfe nach unten gingen, so dass der Tabellenführer in der Schlussphase leichtes Spiel hatte. „Wir haben uns zwei drei blöde Fehler geleistet, die eben eine Spitzenmannschaft gnadenlos ausnutzt“, ärgerte sich Schnöller über die ausgelassene Chance, an den Ligaprimus näher heranzurücken.

TGB-Tore: Winkler 11/2, Peter Schmitzer 8, Reis 4, Felix Schmitzer 3, Nathmann 1, Schneider 1. fh