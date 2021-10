Sonderlob für Reservisten bei SG VfB/Olympia

Ried. In der Fußball-B-Liga Bergstraße beendet die zweite Mannschaft der FSG Riedrode bereits am Samstag um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Tabellenvierten SV Affolterbach ihre englische Woche. Die FSG-Reserve steht inzwischen auf dem achten Platz und dem Tabellenstand ist kaum noch zu entnehmen, dass sie vor einigen Wochen in argen Schwierigkeiten steckte. Die Krise scheint Interimscoach Tunjo Bozanovic nach guten Ergebnissen beseitigt zu haben.

Aber es gibt auch Mannschaften in der Liga, da ist die Situation genau umgekehrt: Die Rede ist vom FV Hofheim. Dieser startete fulminant in die neue Saison und ließ mit den vielen guten Spielen im August kaum die Vermutung aufkommen, dass es für ihn ähnlich schwer werden würde wie in der vergangenen Saison.

Auch Matthias Klotz hilft momentan bei der SG Olympia/VfB oben aus. © Nix

Inzwischen aber ist der fußballerische Alltag vom Kampf um den Klassenerhalt geprägt. Deswegen darf es auch Hofheimer Sicht nichts anderes geben, als gegen den Tabellenzehnten TSV Gras-Ellenbach zu Hause zu gewinnen.

Warnung vor SG Odin

„Wir sind weit davon entfernt, die Mannschaft zu kritisieren“, bringt Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzende der SG Olympia/VfB Lampertheim zum Ausdruck, dass er auch nach der 3:7-Auswärtsniederlage beim TSV Hambach keinen Anlass zur überzogenen Kritik sieht. Gerade der Einsatz der Reservisten aus der zweiten Mannschaft imponiert Andres im besonderen Maße: „Hut ab vor dem Engagement von Marcel Unrath und Matthias Klotz, die derzeit alle Körner heraushauen.“

Dennoch stünde der Spielgemeinschaft am Sonntag ein Heimsieg gegen die SG Odin Wald/Michelbach gut zu Gesicht. „Wald-Michelbach hat gegen Spitzenmannschaft Rimbach nur knapp verloren und gegen Kirschhausen immerhin einen Punkt geholt. Deswegen müssen wir höllisch aufpassen“, so Andres. Er hofft darauf, dass die beiden Verteidiger Matthias Gerlich und Fabrice Makamba bald in die Mannschaft zurückkehren werden. Matthias Hecher muss allerdings das letzte Spiel seiner Rotsperre abbrummen.

Hüttenfeld baut wieder auf Lerchl

Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FSV Zotzenbach hofft Hans Scheidel, der Trainer der SG Hüttenfeld darauf, im Auswärtsspiel bei Türkspor Wald-Michelbach dreifach zu punkten. Dabei zeichnet sich eine Verbesserung der personellen Situation, denn Tobias Lerchl und Philipp Herrmann sind aus ihren Urlauben zurückgekehrt. Max Rhein wird krankheitsbedingt wohl erneut nicht zum Einsatz kommen. hias