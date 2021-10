Skyliners warten weiter auf Punkte

München. Die Basketballer des FC Bayern München haben in der neuen Saison erstmals in der Basketball-Bundesliga gesiegt. Nach der überraschenden Auftaktpleite gegen Ulm (83:86) gewann der Titelanwärter am Sonntag gegen die Löwen Braunschweig deutlich mit 96:80 (57:42). „Wir müssen so schnell wie möglich konstanter werden. Wir haben viele neue Spieler und hatten wenig Zeit bislang. Jetzt müssen wir in der Euroleague weitermachen“, sagte Bayerns Ognjen Jaramaz. Am Dienstag sind die Münchner nach zwei Niederlagen zum Start in der Euroleague bei Unics Kasan gefordert.

Während die Fraport Skyliners aus Frankfurt beim 64:74 (31:43) gegen die Hamburg Towers auch im dritten Saisonspiel ohne Punkte blieben, siegten die Hanseaten erstmals. „Die Erklärung für das Spiel lautet sehr einfach: 26 Ballverluste sind einfach zu viel. Wir wussten, dass Hamburg sehr aggressiv spielen wird. Ich bin der Trainer des Teams, ich bin für unser Spiel verantwortlich. Daher nehme ich das auf mich“, erklärte Skyliners-Cheftrainer Diego Ocampo. dpa/red