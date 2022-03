Sigmund trotzig

Bürstadt. Wie bereitet sich ein personell gebeuteltes Team aus dem Tabellenkeller auf einen Spitzengegner vor? Ganz bestimmt nicht mit dem Ziel, nur Schadensbegrenzung zu betreiben. So zumindest denkt Benjamin Sigmund, der Spielertrainer von Eintracht Bürstadt, vor der Partie beim 1. FCA Darmstadt am Sonntag (15.30 Uhr). „Wenn ich sagen würde: Ich wäre froh, wenn wir nur 1:2 verlieren würden – dann wäre ich ein Scheißtrainer“, stellt er klar.

Natürlich weiß der 42-Jährige, dass die Rollen vor dem Restrundenstart in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt klar verteilt sind. Die Eintracht kommt nach 19 von 34 Spieltagen auf 15 Punkte. Damit liegt die Sigmund-Elf fünf Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz auf Rang 15. Der von Ex-Profi Elton da Costa betreute FCA ist mit 39 Zählern Fünfter, wobei dem Team aus Arheilgen nur ein Punkt zum Tabellenzweiten VfR Groß-Gerau fehlt.

Zwei A-Junioren im Kader

„Da muss schon viel zusammenkommen. Aber wenn alles passt und jeder an dem Tag seine Tagesform abruft, traue ich uns zu, ein Unentschieden mitzunehmen“, meint Sigmund. Als Underdog fühlt sich Bürstadt durchaus wohl. „Vielleicht liegt darin auch eine Chance“, sagt der Coach. Und legt plausible Argumente nach: „Auch der Gegner braucht jetzt eine Standortbestimmung. Arheilgen ist sicher noch nicht so gut eingespielt wie es nach sechs, sieben Spieltagen der Fall wäre.“ In einem Test bei Oberliga-Spitzenreiter Eintracht Trier überzeugte der FCA zuletzt mit einem 1:1-Unentschieden. „Aber Testspiele sind die eine Sache, Wettkampfspiele eine ganz andere. Wenn sie gegen uns nicht gewinnen, bringt ihnen das gute Ergebnis gegen Trier auch nichts“, weiß Sigmund.

Personell muss der Eintracht-Trainer, der seine vor kurzem erfolgte Zusage für die nächste Saison nicht von der Ligazugehörigkeit abhängig gemacht hat (wir haben berichtet), improvisieren. Vitali Becker, Daniel Böck, Fabio Cappello, Deniz Reiter, Besim Reka, Mehmetcan und Hüseyin Tutay sowie Sefcan Pircek (pausiert wegen Knieproblemen bis Saisonende) fallen allesamt aus. Nach Rücksprache mit dem JFV Bürstadt zieht die Eintracht Kerem Bulut und Leon Münch hoch. „Sie haben schon bei uns trainiert und einen guten Eindruck hinterlassen“, stellt Sigmund den A-Junioren Einsatzzeiten in Aussicht. cpa