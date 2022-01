Siegesserie der TB Biblis endet

BIBLIS. Überraschend deutlich mussten sich die Handballer der TG Biblis im Verfolgerduell der Bezirksliga A beim TV Büttelborn 2 mit 29:36 geschlagen geben. Exakt drei Monate nach der Auftaktschlappe bei der Pfungstädter Reserve endete damit vorerst die Siegesserie der Gurkenstädter, die zuvor achtmal in Serie gewannen und Platz zwei behalten. Der nach wie vor verlustpunktfreie Spitzenreiter TuS Griesheim 2 war der große Gewinner des Spieltages, er löste seine Aufgabe gegen Pfungstadt mit Bravour, profitierte gleichzeitig neben dem Bibliser Ausrutscher von der Heimniederlage Treburs gegen die HSG Weiterstadt. Am kommenden Wochenende gastiert Griesheim in Biblis.

Torreicher erster Durchgang

Das Spiel der Bibliser in Büttelborn begann wie erwartet, beide Teams drückten von Beginn an mächtig aufs Tempo, wobei die Gastgeber zunächst etwas erfolgreicher agierten und in der Anfangsviertelstunde immer vorlegten. „Büttelborn hatte eine super Rückzugsbewegung, so dass wir kaum mit unserer ersten oder zweiten Welle durchkamen“ analysierte TGB-Trainer Sascha Schnöller.

Ab der 20. Minute hatten die Gäste allerdings Oberwasser, provozierten von Fehlern der Büttelborner, drehten einen 8:10-Rückstand zunächst in eine 11:10-Führung und legten bis zum Pausenpfiff (16:17) des torreichen ersten Durchgangs immer wieder vor. Nach der Pause stellte Büttelborns Trainer Stefan Beißer seine Abwehr offensiver ein, womit die Gäste überhaupt nicht zurechtkamen und nach dem 23:22 (41.) abreißen lassen mussten. Die Unterschiede wurden mehr und mehr deutlich. Während sich Biblis seine Treffer hart erarbeiten musste, wirkte der TVB im Angriff spielerisch reifer und gewann obendrein das Torhüterduell deutlich.

Schnöller bleibt entspannt

Nach einer Auszeit Schnöllers Mitte der zweiten Halbzeit kam die TGB zwar nochmals auf zwei Tore heran, musste dann aber erneut abreißen lassen.

„Die Niederlage ist kein Beinbruch. Für mich zählt Büttelborn zu den Top-Drei der Liga und dort zu verlieren ist keine Schande“ nahm Schnöller die Niederlage gelassen. Zu gut war die Abwehr Büttelborns auf das Angriffsspiel der Bibliser eingestellt, sie hatte den ansonsten so torgefährlichen Rückraum gut im Griff.

TGB-Torschützen: P. Schmitzer (7), Nathmann (7/7), F. Schmitzer (5), Reis (3), Gansmann (2), Winkler (1), Kettler (1), Waschitzka (1), Helfrich (1), Schweickert (1). fh

