Sieg gegen SV Nauheim ist Pflicht

Bürstadt. Neun Spiele bleiben der Eintracht Bürstadt, um den Abstieg aus der Fußball-Gruppenliga abzuwenden. 18 Punkte aus 25 Partien reichen aktuell nur für den 15. Tabellenplatz. Sechs Zähler beträgt der Rückstand auf den TSV Lengfeld, er auf dem rettenden 13. Platz liegt. Am Donnerstag (19.30 Uhr) gilt es folglich mehr denn je: Mit dem Zwölften SV Nauheim (26 Punkte) kommt ein direkter Konkurrent.

„Nauheim hat eine robuste, kompakte Mannschaft und mit Fabio de Leo einen Unterschiedsspieler. Ansonsten sehe ich uns aber auf Augenhöhe“, sagt Bürstadts Spielertrainer Benjamin Sigmund. Die Nauheimer sind mit Siegen über Mümling-Grumbach (5:0) und Fürth (3:2) ins neue Jahr gestartet. Gegen die Top-Teams Groß-Gerau (0:1), Riedrode (1:4) und FCA Darmstadt (0:3) ging der SVN leer aus. Die für vergangenen Sonntag geplante Partie gegen Primus Fehlheim sagte Nauheim aus personellen Gründen ab. Im Hinspiel verlor die Eintracht trotz fast 70-minütiger Überzahl mit 2:4.

Punkten für den Ligaverbleib: Bürstadts Trainer Benjamin Sigmund. © Nix

Für Sigmund, der am Donnerstag seinen 43. Geburtstag feiert, zählt nur ein Sieg: „Wir müssen gewinnen, wenn wir noch etwas in dieser Liga zu suchen haben wollen.“ Der Coach, der die Eintracht Ende 2015 in der A-Klasse übernahm und 2018 zum ersten Gruppenliga-Aufstieg führte, geht mit Blick auf den Spielplan sogar noch weiter. Nach dem Nauheim-Match werden Bürstadt drei Punkte gegen Türk Gücü Rüsselsheim kampflos zugesprochen. Am 1. Mai kommt Lengfeld. „Wenn wir es schaffen, aus diesen Spielen neun Punkte zu holen, können wir die Klasse halten. Wenn nicht, sind wir abgestiegen“, glaubt Sigmund.

Bei der Nachfrage, ob sieben Punkte vertretbar wären, wird der Trainer deutlich: „Wir brauchen neun Punkte und keine Alibis. Wir müssen jetzt gewinnen – Feierabend!“

Sigmunds Ansage rührt auch daher, dass seine Elf zuletzt über weite Strecken überzeugte, am Ende jedoch wieder ohne Punkte dastand. Das 0:2 beim Siebten Höchst kam erst spät zustande. Beim 2:5 gegen den Vierten Alsbach lag die Eintracht bis zur 73. Minute mit einem Mann mehr 2:1 vorn.

„Das waren Gegner, gegen die wir hätten gewinnen können, auch wenn ein Sieg sicher nicht eingeplant war. Gegen Alsbach war das über 75 Minuten Gruppenliga-Niveau von uns. Am Ende haben wir falsche Entscheidungen getroffen. Wobei die Elfmetersituation vor dem 2:2 sehr fragwürdig war“, bestätigt Sigmund, was schon Eintracht-Boss Rainer Beckerle schilderte.

Xhino Dushaj (Arbeit) und Stammtorwart Christian Steiner, der gegen Alsbach in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde, werden fehlen. Für Steiner rückt Patrick Frick ins Tor. cpa

