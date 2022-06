SGE testet gegen Ajax

Frankfurt. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt trifft am Samstag, 23. Juli, in Grödig bei Salzburg in einem Testspiel auf Ajax Amsterdam. Das teilte der aktuelle Europapokalsieger am Wochenende mit. Anstoß im DAS.GOLDBERG-Stadion ist um 15 Uhr. Die Begegnung wird live auf dem Sportspartensender SPORT1 übertragen.

Für die Hessen ist es die fünfte Partie während der Sommervorbereitung – und gemessen am Kontrahenten aus den Niederlanden die bisher hochkarätigste. Mit 36 Meisterschaften ist Ajax der Rekordmeister in den Niederlanden. In den vergangenen vier Jahren krönten sie sich drei Mal zum nationalen Champion. 2021 holten sie das Double.

Nach viereinhalb Jahren hat indes Erfolgscoach Erik ten Hag den Klub Richtung Manchester United verlassen, Nachfolger ist Alfred Schreuder. Der 49-Jährige ist kein Unbekannter. In der Saison 2019/2020 stand er bei der TSG Hoffenheim als Cheftrainer an der Linie.

Das erste und bis dato letzte Mal trafen die beiden Traditionsvereine am 29. August 2020 aufeinander, als Ajax in der Johan Cruyff Arena – ebenso in einem Testspiel – mit 2:1 in die Oberhand behielt. red