SG NoWa will den großen Favoriten ärgern

Ried. Nach dem Bibliser Stadtderby in der vergangenen Woche hat die SG Nordheim/Wattenheim am kommenden Sonntag erneut eine schwere Aufgabe zu lösen, denn mit dem SV Lörzenbach kommt der aktuelle Tabellenführer der Kreisliga A auf den Wattenheimer Sportplatz. Vermeintlich einfacher hat es der FV Biblis, der beim Tabellenvorletzten ISC Fürth antritt (beide Spiele Sonntag, 15.30 Uhr).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SG NoWa – SV Lörzenbach

„Für uns wird es am Sonntag wieder sehr schwer werden, denn mit den Lörzenbachern kommt die aktuelle Übermannschaft der Liga zu uns. Für mich waren sie ja schon vor der Saison ein Titelanwärter, das wird eine ganz harte Nuss“, sagt Jens Stark, Trainer bei der Spielgemeinde, mit Blick auf den kommenden Spieltag.

Auch wenn Stark seine Mannschaft wieder in der Rolle des Außenseiters sieht, erwartet er ein anderes Auftreten als zuletzt im Derby: „Da haben wir, nicht zum ersten Mal in dieser Saison, die erste Halbzeit komplett verschlafen. So etwas geht gar nicht, da müssen wir unsere Einstellung ändern und ein anderes Gesicht zeigen.“

Obwohl der Tabellenführer haushoher Favorit ist, hofft Stark auf Zählbares: „Ein Vorteil kann unser Rasenplatz sein, denn der SVL ist ja eher Kunstrasen gewohnt. Taktisch werden wir sehr defensiv spielen und versuchen, möglichst lange die Null zu halten. Dann gilt es, in der Offensive Nadelstiche zu setzen. Ein Punkt ist unser Minimalziel.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

ISC Fürth – FV Biblis

Eine vermeintlich einfaches Auswärtsspiel steht für die Bibliser beim ISV Fürth an. Torsten Schnitzer, Spielertrainer beim FVB, sieht sein Team zwar in der klaren Favoritenrolle, warnt aber davor, die Fürther zu unterschätzen: „Wir dürfen das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen und müssen vorsichtig sein, denn die Fürther haben schon viele Tore gemacht. Zudem waren die letzten Ergebnisse recht knapp. Dennoch erwarte ich aber drei Punkte.“

Personell muss Schnitzer auf Luca Jöst verzichten, dazu ist Dennis Wojtaszek angeschlagen und Roy Ruffini erst in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. rago