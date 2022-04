SG NoWa kauft FV Biblis den Schneid ab

Wattenheim. Im Bibliser Lokalderby in der Fußball-Kreisliga A Bergstraße bejubelten am Sonntag nach der Partie auf dem Rasenplatz in Biblis-Wattenheim die Hausherren von der Sportgemeinde Nordheim/Wattenheim nach einem 2:1 (1:0)-Heimsieg über den FV Biblis die gelungene Derbyrevanche. „Wenn du gegen den Tabellenzweiten spielst, dann kannst du nicht einfach mit den Punkten rechnen, aber Derbys haben nun mal ihre eigenen Gesetze und wir haben uns heute über den Kampf den Sieg verdient“, freute sich NoWa-Trainer Jens Stark, dass seine Mannschaft im April den zweiten Sieg in Folge einfahren konnte, nachdem man unter der Woche schon die TG Jahn Trösel mit 4:0 bezwungen hatte.

„Es ist schon lange her, dass wir sechs Punkte aus zwei Spielen holen konnten und jetzt können wir in den nächsten Monaten mit gutem Gefühl in Biblis einkaufen gehen“, erlebte Stark nach dem mageren Auftritt bei der 0:2-Hinspielniederlage vor den 150 Zuschauern einen gelungenen Sonntag, der beim Vorletzten die Chancen erhöht hat, am Ende doch noch den Abstiegsrelegationsplatz verlassen zu können.

Duell der Kapitäne: Sören Hembach von der SG Nordheim/Wattenheim (l.) gegen den Bibliser Patrick Wagner. © Berno Nix/Julian Loesch

„Bei uns hat man heute dann doch gemerkt, dass wir uns gerade in einem kleinen Tief befinden. Nach dem 0:1 gehen bei uns die Köpfe runter, da merkt man, dass das Selbstvertrauen bei uns gerade nicht mehr so da ist. Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen und die NoWa wollte es einfach mehr und hat sich heute diesen Sieg verdient“, sah FVB-Trainer Torsten Schnitzer bei seinem Team zwar durchaus mehr Spielanteile, doch im Spiel nach vorne konnten die Gäste aus der Kernstadt zu wenige Torchancen kreieren. In der A-Liga-Tabelle mussten die Bibliser den Dritten TSV Reichenbach trotz der Derbyniederlage nur um einen Punkt heranrücken lassen.

Bei den Hausherren musste Jens Stark am Sonntag vor dem Spiel noch zwei kurzfristige Absagen verkraften. „Daher musste ich umstellen und Matthias Günder spielte heute bei uns im Tor, während ich Jonas Reis dann doch auf dem Feld gebraucht habe“, bewies Stark hier ein gutes Händchen, sollte doch Jonas Reis in der Partie später für das Siegtor der NoWa verantwortlich zeichnen.

Die Hausherren hätten schon nach zwölf Minuten in Führung gehen können, als Marc Bormuth frei vor FVB-Torwart Constantin Morweiser zum Schuss kam. „Vielleicht hätte er den stoppen können, aber er zieht direkt ab und Morweiser lenkt das Ding dann zur Ecke“, bedauerte Stark. „Ein schönes Spiel war es ansonsten nicht, da war schon viel Kampf und Krampf im Spiel“, sollte der NoWa-Trainer in der 36. Minute aber dann doch das 1:0 bejubeln dürfen, als Elias Bersch Nils Reis bediente, der das Führungstor für die SG markierte.

In den zweiten 45 Minuten versuchte Biblis, das Spiel an sich zu reißen, doch mehr als ein Pfostenschuss von Janos Hajdu sollte zunächst nicht herausspringen – auch als Salko Drekovic bei der NoWa eine Zehnminutenstrafe abbrummen musste (57.). „Die SG war im Spiel nach vorne effektiv und wir nicht. Aktuell machen wir Fehler, die wir vorher so nicht gemacht haben“, war das 2:0 der NoWa für Torsten Schnitzer dafür bezeichnend. Nach einem langen Schlag von NoWa-Torwart Günder unterschätzte Roy Ruffini den Ball und auch FVB-Kapitän Patrick Wagner konnte die Gefahr nicht bereinigen. Stattdessen landete der Ball bei Philipp Grünig, dessen Zuspiel das Knie von NoWa-Mitspieler Jonas Reis traf, von wo die Kugel zum 2:0 (86.) im FVB-Tor landete. Ein Fernschuss von André Bandieramonte brachte den FVB zwar auf 2:1 (87.) heran, allerdings konnten die Gäste auch wegen einer Zehnminutenstrafe gegen Patrick Wagner nicht mehr ausgleichen.