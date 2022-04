SG NoWa feiert 4:0 gegen Trösel

Nordheim. Im Nachholspiel gegen die TG Jahn Trösel hat die SG Nordheim/Wattenheim am Mittwoch alle Ziele erreicht. Das Team von Trainer Jens Stark gewann erstmals in diesem Jahr, kassierte kein Gegentor und holte sich vor dem A-Liga-Stadtderby gegen den FV Biblis am Sonntag Selbstvertrauen. Nach 90 unterhaltsamen Minuten besiegte die Sportgemeinde Trösel mit 4:0 (3:0) und feierte den zweiten Saisonsieg.

„In den ersten 60 Minuten hat diesmal alles gepasst. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir Trösel in allen Belangen überlegen. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, jetzt können wir relativ entspannt ins Derby gehen“, freute sich Stark.

Nils Reis brachte die SG NoWa in Führung (11.), Elias Bersch verwandelte einen Foulelfmeter (13.). Den 3:0-Halbzeitstand besorgte Jonas Pixberg (26.). Marc Bormuth machte den 4:0-Sieg perfekt (64.). rago

