SG NoWa braucht Top-Einstellung

Ried. In der Fußball.Kreisliga A kommt es am Sonntag nur zu einer Begegnung mit Riedbeteiligung. Weil die Birkenauer Anatolia ihre Mannschaft zurückgezogen hat, fällt das Spiel zwischen dem FV Biblis und den Birkenauern aus. Für die SG Nordheim/Wattenheim steht am elften Spieltag eine Auswärtsfahrt zum punktgleichen Tabellennachbarn VfR Fehlheim II an.

Nachdem die SG NoWa zuletzt mit dem FV Biblis und dem SV Lörzenbach gegen die beiden Top-Teams der A-Liga spielen musste, trifft die Elf von Trainer Jens Stark in dieser Woche auf einen Gegner auf Augenhöhe. Mit der zweiten Garnitur des FV Fehlheim spielt die SGN (12.) beim Tabellennachbarn (11.).

„Nach der guten Leistung gegen Lörzenbach können wir trotz der Niederlage mit breiter Brust nach Fehlheim fahren. Wir wollen dort unbedingt etwas mitnehmen, dafür brauchen wir wieder so eine Einstellung wie gegen den SVL“, sagt Stark und führt aus: „Zunächst werden wir es defensiver angehen lassen, um nicht ins offene Messer zu rennen. Dann immer wieder Konter setzen und diesmal die Chancen endlich mal konsequenter nutzen.“ rago