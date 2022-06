SG NoWa braucht Punkt

Ried. Beim Saisonfinale in der Kreisliga A will die SG Nordheim/Wattenheim am Sonntag den kürzlich erreichten direkten Nichtabstiegsplatz im Auswärtsspiel beim TSV Reichenbach verteidigen. Bereits am Freitag empfängt der FV Biblis den SV Lindenfels zum letzten Heimspiel.

TSV Reichenbach – SG NoWa

Am vergangenen Spieltag ist der Sportgemeinde durch den 6:0-Sieg gegen den SV Winterkasten der Sprung auf einen direkten Nichtabstiegsplatz gelungen. Den will die Mannschaft von Trainer Jens Stark am Sonntag (15.30 Uhr) verteidigen, um so der Abstiegsrelegation zu entgehen. Allerdings ist die Aufgabe beim Spiel in Reichenbach nicht einfach, stellt der TSV doch in dieser Saison mit 97 Treffern die gefährlichste Offensive aller A-Liga-Teams.

„Das wird mit Abstand der schwerste Gegner der letzten Wochen. Spieler wie Julian Beilstein oder Leonardo Muzhaqui sind kaum zu neutralisieren. Wir werden deshalb auf eine verstärkte Defensive setzen, um nicht ins Verderben zu rennen“, sagt Stark. Unter Umständen würde die SG NoWa auch bei einer Niederlage die Klasse halten, wäre aber dann von einer Niederlage des ISC Fürth in Trösel oder den Ergebnissen der Gruppenliga abhängig. Stark: „Das könnte zwar reichen, aber wir wollen den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen.“

FV Biblis – SV Lindenfels

Da die Lindenfelser ihren 75. Vereinsgeburtstag feiern, kamen die Bibliser der Bitte um eine Spielverlegung nach und zogen das letzte Spiel auf Freitagabend vor. Obwohl dem FVB der zweite Platz nicht mehr zu nehmen ist, setzen die Bibliser auf einen Heimsieg. „Wir wollen für einen würdigen Saisonabschluss unbedingt gewinnen und noch einmal ein tolles Spiel abliefern“, sagt Spielertrainer Torsten Schnitzer. rago