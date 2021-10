SG NoWa ärgert sich

Ried. Am neunten Spieltag der Kreisliga A konnte sich der FV Biblis nach einem 5:1-Auswärtssieg beim ISC Fürth auf dem zweiten Tabellenplatz festsetzen. Die SG Nordheim/Wattenheim verpasste dagegen beim Heimspiel gegen den aktuellen Ligaprimus SV Lörzenbach eine Überraschung und verlor knapp mit 0:1.

SG NoWa – SV Lörzenbach 0:1 (0:1)

„Das war eine bittere Niederlage für uns. Wir waren eigentlich über die gesamte Spielzeit besser. Hätten wir 3:1 gewonnen, hätten sich die Lörzenbacher nicht beschweren können“, ärgerte sich SG NoWa-Coach Jens Stark über die Heimniederlage gegen den Tabellenführer.

Doch trotz der Niederlage war Stark mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Ich muss meiner Truppe diesmal ein Kompliment machen. Unser einziges Manko war mal wieder die Chancenverwertung. Der SVL war dagegen cleverer und hat aus einer Chance ein Tor gemacht. So ist das eben im Fußball. Wenn man oben steht, hat man das nötige Glück, steht man unten, fehlt es einem.“

In der ersten Halbzeit sorgte Robin Adler mit einem satten Freistoß aus 20 Metern für den einzigen Treffer der Partie. Im zweiten Durchgang hatte die Spielgemeinschaft einige gute Chancen. Marc Bormuth (Außennetz, 75.), Lucas Schestag (Latte, 83.), sowie Evan Bänder (Kopfball, vom SVL-Keeper entschärft, 88.) verpassten aber das Ziel.

ISC Fürth – FV Biblis 1:5 (1:2)

„Vor allem in der ersten Halbzeit war es ein Krampf. Die Fürther haben gut dagegengehalten und alles gegeben. Erst in der zweiten Halbzeit nach unserem 3:1 war das Spiel gelaufen, dann sind sie müde geworden“, resümierte Torsten Schnitzer, Spielertrainer beim FVB, nach dem Auswärtssieg gegen den Tabellenvorletzten. Zunächst gingen die Fürther durch Serkan Gözübüyük in Führung (36.), nach dem Ausgleich verwandelte Romario Kronauer einen an Janos Hajdu verursachten Foulelfmeter zur Bibliser Pausenführung (43.) Nur eine Minute später begann die Torgala von Janos Hajdu. Nach einem Pass in die Schnittstelle von Torsten Schnitzer traf Hajdu im Nachschuss zum 2:1-Pausenstand und sorgte in der zweiten Halbzeit per Hattrick (72., 78., 86.) für einen klaren Bibliser Auswärtssieg. rago