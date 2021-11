SG Hüttenfeld bleibt auf der Überholspur

Ried. In der Fußball-B-Liga ist die SG Hüttenfeld nach dem 1:0 bei der Sportvereinigung Affolterbach weiterhin auf dem Vormarsch und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten SV/BSC Mörlenbach. Somit ist der FSV Blau-Weiß Rimbach, der mit dem 2:0-Erfolg bei der SG Olympia/VfB Lampertheim drei Punkte mit in den Odenwald nahm, nun unangefochtener Tabellenführer. 4:4 endete die Begegnung zwischen dem FV Hofheim und der zweiten Mannschaft der SG Odin Wald-Michelbach.

FV Hofh. – Odin W.-Michelb. II 4:4

Hofheims Spieler Johannes Paul bedauerte, dass seine Mannschaft die Begegnung nicht als Sieger verließ:. „Da war sicherlich mehr drin. Das Unentschieden entsprach nicht ganz dem Spielverlauf.“ Das sah Wald-Michelbachs Abteilungsleiter Georg Maurer etwas anders: „Wir haben einen 0:2-Rückstand in ein zwischenzeitliches 4:2 umgewandelt. Da muss ich vor meiner Mannschaft doch den Hut ziehen.“

Leon Kühner gelang der SGH-Siegtreffer in Affolterbach. © Berno Nix

Brachte Kamil Mientus die Hofheimer schon in der fünften Minute in Führung, so erhöhte Christian Baunach in der zwölften Minute auf 2:0. Doch nun zündeten die Wald-Michelbacher den Turbo. Verkürzte Asad Jamac in der 35. Minute auf 2:1, so bedeutete Ali Nerabis verwandelter Foulelfmeter in der 52. Minute den 2:2-Ausgleich. In der 67. Minute gingen die Gäste nach einem Hofheimer Eigentor zum 2:3 sogar in Führung. Gelang Fatih Bagci sieben Minuten später das 2:4, so gehörte die Schlussphase wiederum den Hofheimern, die den Wald-Michelbacher Auswärtserfolg nach Treffern von Sebastian Gromus (80.) und Christopher Vogel (85.) gerade noch verhinderten.

Affolterb. – SG Hüttenfeld 0:1

„Das war wieder ein hartes Stück Arbeit. Und aus Sicht der Affolterbacher ist die Niederlage auch etwas unverdient“, machte Hüttenfelds Trainer Hans Scheidel keinen Hehl daraus, dass seine Mannschaft ebenso wie im Verfolgerduell vor einer Woche gegen die TSV Auerbach auch etwas Glück hatte. Es fehlte nämlich nicht viel, da wären die Platzherren nach ihrer Drangphase zu Anfang der Begegnung in Führung gegangen. Zunächst traf Affolterbachs Ajdin Pudic nur den Pfosten des Hüttenfelder Tores, und danach musste SGH-Keeper Max Massion sein ganzes Können aufweisen. Unmittelbar danach aber gingen die Hüttenfelder in Führung, als Leon Kühner einen Konter mit dem 0:1 abschloss.

SG Olympia/VfB – Rimbach 0:2

„Wir haben uns in der ersten Halbzeit nicht an die Vorgaben gehalten. Deswegen dürfen wir uns über die Rimbacher Treffer nicht wundern“, bilanzierte Lampertheims Sportausschussvorsitzender Patrick Andres. Amir Duric erzielte in der 16. Minute das 0:1, ehe Patrick Feller in der 40. Minute aus abseitsverdächtiger Position das 0:2 erzielte. Nach dem Wechsel aber waren die Lampertheimer dem starken Tabellenführer ebenbürtig und hatten Pech, dass Marcel Unrath in der 90. Minute nur an den Pfosten traf. hias