Seidel hat keine Zeit für Blick zurück

Ried. Wenn Hans Scheidel, der Trainer des Fußball-B-Ligisten SG Hüttenfeld, am Sonntag mit seiner Mannschaft auf den FSV Zotzenbach trifft, werden bei ihm alte Erinnerungen wach. Es war im Jahr 1994, als sich der Viernheimer dem Club aus dem Rimbacher Gemeindeteil anschloss und dort eine sportliche Rakete zündete.

Dank seiner Treffer und auch der Mitwirkung seiner beiden Brüder Hermann und Franz stiegen die Zotzenbacher innerhalb von zwei Spielzeiten zweimal auf und legten in der Saison 1997/98, als die Scheidel-Brüder schon wieder zu ihrem Heimatverein TSV Viernheim zurückgekehrt waren, mit dem Aufstieg in die Bezirksliga Süd noch einen drauf.

So schön die Erinnerung an damals auch ist und so nett die Gespräche am Sonntag mit den alten Zotzenbacher Weggefährten wie FSV-Vorsitzender Roland Agostin auch sein werden, so sehr muss sich Scheidel dem fußballerischen Alltag stellen. Rein tabellarisch scheint sich dieser für den Tabellenvierten recht problemlos zu gestalten, doch ein Rückblick auf die Begegnung bei der Tvgg Lorsch II stimmt Scheidel nachdenklich. „Das Einzige, was in Lorsch gestimmt hat, war das Ergebnis. Wir haben dort ein ganz schlechtes Spiel abgeliefert und konnten froh sein, auf einen Gegner getroffen zu sein, der noch schlechter war als wir.“

Torjäger Lerchl fehlt SGH

Deshalb fordert er von seiner Elf unbedingt eine Leistungssteigerung und verweist darauf, dass die Zotzenbacher nicht an ihrem 14. Tabellenplatz zu messen sind. „Das ist eine junge, sehr engagierte Mannschaft, die auch spielerisch was drauf hat“, hat Scheidel die Zotzenbacher bei ihrer „unglücklichen“ 0:2-Heimniederlage gegen Tabellenführer Mörlenbach beobachtet. Hinzu kommt, dass SGH-Angreifer Tobias Lerchl am Sonntag urlaubsbedingt nicht zur Verfügung steht. Angeschlagen sind Christopher Rünger, Marvin Greiner und Jörg Scheidel.

Hilft Teamabend Hofheim?

Nach verheißungsvollem Saisonstart ist der FV Hofheim inzwischen auf den 13. Tabellenplatz abgerutscht. So steht die Elf von Trainer Markus Dech im Spiel beim TSV Weiher nun in der Pflicht.

„Nach unserem spielfreien Wochenende sieht es nun personell wieder besser aus“, erhofft sich Hofheims Sportlicher Leiter Alexander Krämer, aus Weiher etwas Zählbares mitnehmen zu können. Er befürchtet allerdings, dass „so manchem Rückkehrer noch Fitness und Spielpraxis fehlen könnten“.

Ungeachtet dessen ist die Stimmung beim FVH derzeit gut. „Wir haben am vergangenen Wochenende einen feucht-fröhlichen Mannschaftsabend organisiert. Der wurde gut angenommen und ließ das Team noch einmal enger zusammenrücken“, freut sich Krämer über den guten Teamgeist in Hofheim.

Strammes Programm für FSG II

Für die FSG Riedrode II ist die Auswärtsbegegnung am Sonntag beim SV Kirschhausen der Auftakt von drei Begegnungen innerhalb von sechs Tagen, denn danach empfängt die Elf von Interimstrainer Tunjo Bozanovic zu Hause den FSV Zotzenbach (Mittwoch) und die Sportvereinigung Affolterbach (Samstag).

Ebenfalls ins Heppenheimer Stadtgebiet muss die SG/Olympia VfB Lampertheim reisen. Beim TSV Hambach wird die Elf von Thomas Düpre erneut abwehr- und ersatzgeschwächt antreten. „Hambach ist der klare Favorit in dieser Begegnung. Das wird für uns das einfachste Spiel in der Saison“, hat SG-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres die Ambitionen vor dieser Begegnung schon einmal zurückgeschraubt. hias