Schwierige Urlaubszeit

Ried. Auch in der Fußball-C-Liga rollt am Sonntag wieder der Ball. Zwei Ried-Reserven sind in dieser Klasse am Start. Eintracht Bürstadt II empfängt um 13 Uhr die neugegründete SG Fürth/Mitlechtern II. Die zweite Mannschaft des FV Biblis ist zeitgleich beim FC Ober-Abtsteinach zu Gast.

Et. Bürstadt II – Fürth/Mitl. II

Eigentlich wollte Michael Wahlig nur noch Trainer sein. Doch diesen Wunsch muss der Nachfolger von Attila Jambor wohl gleich am ersten Spieltag aufgeben. „So wie es aussieht, werde ich die Schuhe schnüren und hinten aushelfen“, erklärt der 43-Jährige, der nicht allzu viel zur bevorstehenden Partie sagen kann: „Es ist Ferienzeit. Ich hoffe einfach, dass wir eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen.“ In der Abwehr muss Wahlig ohne Daniele Caschetto planen, der sich im Urlaub befindet. Offen ist, ob Deniz Reiter, Karsten Krämer und Co-Spielertrainer Daniel Patti rechtzeitig zurückkommen. „Beim Gegner handelt es sich auch um eine zweite Mannschaft. Vielleicht geht es da ähnlich zu. Erst in drei, vier Wochen wird man sehen, wer oben oder unten mitspielt“, glaubt Wahlig.

Ober-Abtst. II – Biblis II

Die Urlaubszeit trifft auch die Bibliser hart. In Ober-Abtsteinach fällt mit Patric Richter und Baris Ates die etatmäßige Innenverteidigung aus. Zudem ist Giuseppe Mililli angeschlagen. „Das ist schwer zu kompensieren“, sagt FVB-II-Trainer Sven Sauer. Einen Hoffnungsschimmer gibt es: Die erste Vertretung ist bis jetzt spielfrei, die A-Klasse startet erst am 22. August. Biblis I sucht aber nach einem Testspielgegner. cpa