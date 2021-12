Schon fünf Punkte Rückstand

Bürstadt. In der Hessenliga Süd-West müssen die Tischtennis-Damen des TV Bürstadt das Feld in der Rückrunde von hinten aufrollen. Mit einer 2:6-Heimniederlage im Derby gegen den TTC Lampertheim verabschiedeten sich die Bürstädterinnen in die Winterpause. Bürstadts Bezirksoberliga-Damen kamen zu einem 5:5 beim Vorletzten TV Seeheim. Das Bezirksliga-Team des TVB feierte einen 6:4-Heimerfolg über den Tabellenzweiten 1. FC Niedernhausen-Lichtenberg.

TVB-Damen I (Hessenliga): „Wenn man auf das Tableau schaut, war durchaus mehr drin“, sagte Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger nach dem 2:6 gegen Lampertheim. Den TTC-Erfolg wollte er damit nicht in Frage stellen: „Wenn es optimal läuft, holen wir einen oder zwei Punkte mehr. Aber Lampertheim war die bessere Mannschaft und der verdiente Sieger in einem schönen Spiel.“

Auch Sophie Rosenberger punktete beim Heimsieg des TV Bürstadt III. © Nix

Im Doppelauftakt zwangen Laura Rosenberger/Fabienne Zorn das TTC-Duo Anne Lochbühler/Irma Barillon in den fünften Satz, verloren dann jedoch mit 6:11. TVB-Spitzenspielerin Daamen verkürzte gegen Diederich auf 1:2, Zorn gegen Barillon auf 2:3. Mehr war dem Schlusslicht (jetzt 2:16 Punkte) nicht vergönnt. „Mit Anne Lochbühler auf Position eins ist der TTC seiner Favoritenstellung gerecht geworden“, meinte Frank Rosenberger, der nach der Derbypremiere von einem „freundschaftlichen Verhältnis“ zwischen den beiden Teams sprach.

Dass der Vorletzte Kelkheim (jetzt 5:13 Punkte) Aufstiegsanwärter Oberzeuzheim II mit 6:3 schlug, macht die Lage für Bürstadt nicht besser. Zu Darmstadt 98 auf Relegationsplatz acht sind es schon fünf Punkte. „Oberzeuzheim haben gegen Kelkheim zwei Spielerinnen gefehlt. Das ist für uns ziemlich bitter, aber Fakt ist, dass wir abgeschlagen sind“, hielt Rosenberger fest.

Schäfers Ausfall tut weh

TVB-Damen II (BOL): Beim 5:5 in Seeheim musste der TVB II den Ausfall von Maya Schäfer kompensieren. Das Spitzendoppel Fabienne Zorn/Sara Böhling erspielte einen Punkt. Dann drehten Böhling auf Position zwei und Stella Bechtel auf Position drei mit je zwei Einzelerfolgen auf. „Ohne Maya geht das 5:5 in Ordnung“, meinte Rosenberger, der auch mit Vorrundenplatz sechs (7:9 Punkte) „gut leben“ kann.

Überraschender Heimerfolg

TVB-Damen III (Bezirksliga): „Auch wenn Lichtenberg ohne seine Nummer eins gespielt hat, war dieser Sieg eine absolute Überraschung“, sagte Frank Rosenberger zum 6:4 gegen den Tabellenzweiten. Nach dem 1:1 im Doppelauftakt (Sara Böhling/Sophie Rosenberger) sammelten Rosenberger und Alina Lorenz auf den Positionen zwei und vier satte vier Zähler. Für das 3:2 sorgte Sophie Wieland. Mit jetzt 4:8 Punkten hat Bürstadt III als Sechster den Anschluss zum Liga-Mittelfeld gewahrt.