Schon einmal dem Primus den Schneid abgekauft

Ried. Noch ist die Meisterschaft des FSV Blau-Weiß Rimbach in der Fußball-B-Liga nicht in trockenen Tüchern, doch wer ernsthaft daran zweifelt, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, vom Fußball nicht allzu viel zu verstehen. Die Mannschaft aus dem Odenwald mit ihrem äußerst spielstarken Spielertrainer Amir Duric hat acht Punkte Vorsprung vor dem auf dem Relegationsplatz stehenden Tabellenzweiten SV/BSC Mörlenbach. Zudem beträgt der Vorsprung auf den neuen Tabellendritten SV Affolterbach 19 Punkte.

So dominant die Rimbacher die Klasse auch beherrschen, ist ihre Weste doch nicht unbefleckt. Zweimal musste der 1950 gegründete Verein den Platz als Verlierer verlassen. Das war am 26. September bei der 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Weiher. Und auch am 21. November stand der FSV mit leeren Händen da. Ausgerechnet beim abstiegsbedrohten FV Hofheim gab es für die Duric-Schützlinge bei der 2:5-Auswärtsniederlage nichts zu erben.

„Rimbach wollte sehr viel mit spielerischen Mitteln lösen. Wir haben einfach kämpferisch gut dagegen gehalten und so dem großen Favoriten den Schneid abgekauft“, lautete damals das Fazit von Hofheims Spielausschussmitglied Jürgen Hofmeister.

Wenn die Hofheimer nun am Samstag im Rimbacher Stadion antreten, nehmen sie erneut nur die Außenseiterrolle an. Aber der enge Abstiegskampf sollte Anlass genug sein, auch dieses Mal auf eine Punktausbeute zu schielen. „Die werden zwar noch eine Rechnung mit uns offen haben. Aber wir fahren bestimmt nicht nach Rimbach, um die Begegnung her zu schenken. Wir werden alles in die Waagschale werfen“, hofft Hofheims Trainer Markus Dech darauf, beim Ligaprimus dagegenhalten zu können.

Sein Wunsch, in dieser Saison endlich einmal in Bestbesetzung zu spielen, wird auch in Rimbach unerfüllt bleiben, denn Sebastian Gromus (Oberschenkelzerrung), Marcel Liedtke (Meniskus-Operation) und Maximilian Hödl (Armverletzung) fallen aus. Aber immerhin steht Marc Weis nach seiner Rotsperre wieder zur Verfügung. Und auch Christian Baunach und Christopher Vogel werden am Samstag wieder zur Mannschaft stoßen.

SG Lampertheim – SV Fürth II

Wenn die SG Olympia/VfB Lampertheim Heimrecht gegen die zweite Mannschaft der Spielvereinigung Fürth genießt, will sie sich nicht nur für die 2:4-Hinspiel-Niederlage vom vergangenen November revanchieren, sondern auch dem Konkurrenten im eng gewordenen Abstiegskampf eine empfindliche Niederlage zufügen.

Hüttenfeld – FSG Riedrode II

Längst nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun hat die SG Hüttenfeld, die nun die weiter mitten im Abstiegskampf steckende FSG Riedrode II empfängt. hias