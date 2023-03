Schnöller will „den Hebel umlegen“

Biblis. Die A-Liga-Handballer der TG Biblis spielen am Sonntag erneut zu Hause. Nach dem Kantersieg gegen das Ligaschlusslicht SG Egelsbach II, gastiert um 18 Uhr der Vorletzte SKV Mörfelden in der Pfaffenau-Sporthalle. „Die Gäste brauchen jeden Punkt für den Nichtabstieg“, erwartet TGB-Coach Sascha Schnöller hochmotivierte Gäste.

Dennoch gilt der Fokus Schnöllers in erster Linie dem Auftreten seiner Mannschaft. Nach dem Erfolg gegen Egelsbach, die Partie hatte allenfalls Trainingsspielcharakter, setzt der TGB-Trainer auf ein weitaus besseres Abwehrverhalten seines Teams, „da müssen wir den Hebel umlegen“.

Trainerfrage geklärt

Schnöller kennt den Gegner, der sehr häufig über seinen starken Kreisläufer in die Abschlüsse kommt. Aber auch den SKV-Rechtsaußen schätzt der TGB-Coach als technisch sehr stark ein. Auch von der Mörfelder Abwehr erwartet Schnöller weitaus mehr Widerstand als von Egelsbach. „Wir müssen konsequent die Chancen herausspielen und diese dann nutzen“, lautet die Vorgabe an sein Team, das weitestgehend in Bestbesetzung auflaufen kann. Philipp Reis ist wieder mit dabei, lediglich Michael Gansmann fällt aus.

Indes ist nach einer langen Suche auch die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Rückraumspieler David Winkler, aktuell zweitbester Torschütze der Liga, wird in der nächsten Saison das Kommando als Spielertrainer übernehmen. fh