Schnöller warnt vor MSG

Biblis. Nach dem spielfreien Wochenende steht für die A-Liga-Handballer der TG Biblis am Sonntag das Heimspiel gegen die dritte Vertretung der MSG Groß-Bieberau/Modau auf dem Programm. Die Gäste stehen zwar mit 2:6 Punktendeutlich hinter der TGB in der Tabelle, unterlagen dabei jedoch gegen den Aufstiegsfavoriten TV Trebur und Weiterstadt jeweils nur knapp. „Deshalb dürfen wir die nicht unterschätzen“ warnt TGB-Coach Sascha Schnöller seine Mannen eindringlich. Zumal die Bibliser mit einem weiteren Sieg ihre gute Position im vorderen Tabellendrittel festigen können.

Diese komfortable Ausgangsposition will Schnöller keinesfalls aufs Spiel setzen. Die Erfolge zuletzt sorgten jedenfalls für eine positive Grundstimmung in und um das Team herum. „Wir müssen das Selbstvertrauen der letzten Spiele mitnehmen und uns von Beginn an zeigen“, lautet die Vorgabe für den Sonntag, verbunden mit der Hoffnung, dass die Partie ausgetragen werden kann. Personell sieht es bisher gut aus. Schnöller hat alle Mann an Bord, muss also keine Ausfälle beklagen. fh