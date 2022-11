Schnöller tüftelt am Matchplan

Biblis/Lampertheim. Zwei schwere Auswärtsspiele für die Handball-A-Ligisten aus dem Ried: Die TG Biblis tritt bei der HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königsstädten II an, der TV Lampertheim reist zur HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rüsselsheim – Biblis

Für die Handballer der TG Biblis steht am Sonntag um 16 Uhr die schwere Auswärtspartie bei der Landesligareserve der HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königsstädten an. „Dort zu spielen ist immer sehr unangenehm und wir haben uns bisher dort auch immer schwer getan“ weiß Trainer Sascha Schnöller nur allzu genau, wie hoch die Trauben in der Rüsselsheimer Sporthalle hängen.

Die Gastgeber verfügen über eine sehr eingespielte Mannschaft mit einem guten Linkaußen sowie einem wurfgewaltigen Spieler im linken Rückraum, auf die die TGB besonders achten muss. Doch die Auftritte seiner Mannschaft seit dem Derbysieg gegen Lampertheim machen auch Schnöller trotz aller Personalprobleme Mut. Im Wochenverlauf konnten die Blessuren weitestgehend auskuriert werden. „Wir müssen in der Abwehr sehr schnell verschieben, da der Gegner eine schnelle Stoßbewegung hat. Unsere zweite Welle muss effektiver werden als zuletzt und im Positionsangriff brauchen wir wiederviel Bewegung“ lautet die taktische Vorgabe des TGB-Trainers, der auf neun Feldspieler zurückgreifen kann. „Ich denke, dass wir erst ab Januar wieder mit zwölf Feldspielern auflaufen können“ sehnt Schnöller die Genesung seiner Langzeitverletzten herbei. fh

Weiterstadt – Lampertheim

Mehr zum Thema Handball-A-Liga Mit Sieg im Rücken gegen Trebur? Mehr erfahren Handball-A-Liga TG Biblis präsentiert sich stark Mehr erfahren Handball-A-Liga Lampertheims Trainer Schmied gönnt sich kleine Auszeit Mehr erfahren

In der Außenseiterrolle sieht Achim Schmied, Trainer des Handball-A-Ligisten TV Lampertheim, seine Mannschaft am Samstag (17 Uhr) im Auswärtsspiel beim Tabellendritten HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden: „Da haben wir nichts zu verlieren – schon gar nicht auswärts“, meint er.

Tatsächlich dienen die jüngsten Leistungen der Spargelstädter nicht für überbordenden Optimismus. So sprach Schmied nach dem jüngsten 21:21-Remis gegen Langen von einer „ganz schlechten Angriffsleistung“ seiner Mannschaft. Und das gegen den Liga-Elften, der nicht gerade für eine gute Defensive bekannt ist. Ganz anders als nun Weiterstadt, das mit 14:2 Punkten da steht, wo der TVL eigentlich hinwollte: In der Spitzengruppe. Doch die Lampertheimer liegen mit 7:9 Zählern und Rang sieben weit entfernt von den eigenen Ansprüchen.

„Für uns geht es nun in erster Linie darum, uns wieder zu stabilisieren. Wir haben uns gut auf die HSG vorbereitet und ich kenne sowohl den Gegner als auch natürlich meine Mannschaft und ich bin überzeugt: „Chancenlos sind wir auf keinen Fall“, sieht Schmied bei allem Respekt vor dem Gegner sein Team auf Augenhöhe, „wenn wir endlich mal wieder das Spielen, was wir können“. me