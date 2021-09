Schmitt kämpft gegen den Fluch der zweiten Hälfte

Lampertheim. Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt es im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion in der Fußball-Kreisoberliga zum Stadtderby zwischen der Associazione Sportiva Azzurri Lampertheim und dem TV Lampertheim. Während der TVL beim Spieltag unter der Woche sowieso das spielfreie Team war, hätten die Azzurri eigentlich am Donnerstagabend ein Heimspiel gegen den SC Olympia Lorsch austragen sollen. Doch daraus wurde nichts. „Beim Flutlicht im Stadion ist eine Lampe beschädigt. Wir hatten die Hoffnung dass das bis Donnerstagmittag von der Stadt repariert werden kann, aber das hat nicht geklappt und so wurde das Spiel gegen Lorsch am Nachmittag abgesagt“, sagte Azzurri-Trainer Martin Göring. Er hätte schon gerne gegen die Klosterstädter gespielt, die in der Kreisoberliga zu den Teams gezählt werden, die am Ende der Saison auf den vorderen Plätzen zu erwarten sind.

Training statt Flutlicht-Spiel

War ohne ausreichendes Flutlicht die Austragung des Ligaspieles nicht möglich, so nutzten die Italiener den Donnerstag noch zum Training. „Die Jungs haben heute und auch schon am Dienstag richtig gut trainiert und ich habe sie schon auf das Derby eingestimmt“, weiß Göring, dass dem Verlierer des Lokalduells eine schwierige Situation blühen könnte. Bisher haben die beiden Teams aus der Spargelstadt aus ihren drei Punktspielen jeweils nur einen Sieg holen können.

Nach einem Heimsieg sah es dabei zuletzt für den TV Lampertheim aus, hatten die Rot-Weißen gegen die SSG Einhausen doch schon früh in der Partie eine 2:0-Halbzeitführung herausgeschossen. Aber in den zweiten 45 Minuten verloren die Turner den Faden und unterlagen den Gästen noch mit 3:5. „Am Dienstag war die Stimmung im Training wegen dieses Ergebnisses schon noch etwas gedrückt und wir haben natürlich die Fehler angesprochen. Wir müssen am Sonntag bei den Azzurri so spielen wie in der ersten Halbzeit, dann können wir dort auch etwas holen“, sagte TVL-Trainer Christian Schmitt. Er kämpft gegen Phänomen, das in den bisherigen Spielen auf gute erste 45 Minuten eine deutlich schwächere zweite Halbzeit folgte. „Es gilt jetzt mal 90 Minuten gut zu spielen“, fordert der Coach der Turner, der im Derby um den Einsatz von Maximilian Busch (Zerrung) bangt, der sich im Spiel gegen Einhausen verletzte. Dafür stehen Manuel Piechotta, Sebastian Kohl und Timo Rodovsky den Gästen wieder zur Verfügung, während Sascha Fetzer noch das zweite Spiel seiner Rotsperre abbrummen muss.

Auch Azzurri-Trainer Martin Göring fordert von seiner Mannschaft mehr Cleverness als zuletzt bei der 0:1-Niederlage beim SV Unter-Flockenbach II. „Wir haben dort das ganze Spiel dominiert und der Gegner war eigentlich schon stehend K.o., aber wir machen keine Tore und dann bekommst du in der Schlussphase tatsächlich noch das Gegentor, so ist nun mal der Fußball!“, empfand der Übungsleiter der Azzurri die Niederlage als unnötig. „Da haben wir schon ein bisschen Lehrgeld bezahlt, schließlich sind wir faktisch ja auch noch Aufsteiger. Wir müssen mehr dahin gehen, wo es weh tut“, wünscht sich Göring von seiner Mannschaft gerade in den Situationen vor dem gegnerischen Tor mehr Nachdruck. „Oft wollen wir es vorne auch einfach zu schön machen“, erwartet der Azzurri-Coach mehr Torabschlüsse von seinem Team.

„Wir wollen die Punkte holen und es ist am Sonntag ja auch ein Derby“, rechnet Göring mit einem engen Duell in der Spargelstadt. „Dass mit dem Derby will ich selbst gar nicht so hochhängen, denn egal wie der kommende Gegner jetzt heißt, wir wollen definitiv nicht drei Spiele in Folge verlieren!“, hat TVL-Trainer Schmitt nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge keine Lust, sich im Tabellenkeller festzusetzen.