Schicksalsspiel für TVB-Herren

Ried. Die Überraschung ist ausgeblieben: Die Tischtennis-Herren des TV Bürstadt haben im Bezirksoberliga-Derby gegen den VfR Fehlheim III eine 1:9-Heimniederlage bezogen. Einen Achtungserfolg feierte Bürstadt III mit dem 8:8-Heimremis gegen Tabellenführer SV St. Stephan Griesheim in der Bezirksklasse 5. In Gruppe 3 verkaufte sich auch die „Vierte“ des TVB teuer (6:9 gegen die SG Arheilgen II).

In der Bezirksliga gab es einen 9:4-Sieg für den TTC Lampertheim III gegen die SVG Nieder-Liebersbach und ein 7:9 für die SG Hüttenfeld zu Hause gegen den TSK Rimbach. Das Ried-Duell in der Bezirksklasse 1 zwischen dem TTC Groß-Rohrheim und Lampertheim IV fiel aus: Groß-Rohrheim trat zum zweiten Mal in Folge nicht zu einem Punktspiel an.

Bezirksoberliga, Bürstadt I: „Fehlheim III war auf allen Positionen um etwa 100 QTTR-Punkte besser besetzt als wir. Wir haben in einigen Spielen gut mitgehalten, aber hinten raus hat sich die Qualität durchgesetzt“, musste TVB-Kapitän Frank Rosenberger nach dem 1:9 gegen Fehlheims Reserve anerkennen. Den Ehrenpunkt zum 1:5 stellte Adrian Ziegler in vier Sätzen sicher.

Am Sonntag (11 Uhr) empfängt die Rosenberger-Sechs, die mit 2:4 Punkten knapp über dem Strich steht, Schlusslicht TTC Ginsheim (0:6 Punkte). „Das ist eine Mannschaft, die wir bei dieser Konstellation am besten besiegen“, weiß Bürstadts Spielführer.

Bezirksliga, Hüttenfeld: Über das 7:9 gegen Rimbach dürften sich die Hüttenfelder selbst am meisten ärgern. Am Ende war es auch eine Frage der Nerven: Im zweiten Einzeldurchgang gingen drei Partien in den fünften Satz – alle gingen verloren. Im Schlussdoppel verspielten Gwen Steier/Volker Berg gegen Berkant Daud/Edgar Dörr eine 2:0-Führung. Steier/Berg und Heiko Möller/Peter Haas hatten zunächst ein 2:1 herausgeholt. In den Einzeln punkteten Steier, Matthias Thomas, Berg sowie zweimal Peter Haas. Am Sonntag (14.30 Uhr) steht der SGH (3:9 Punkte) mit dem SV Ober-Kainsbach ein harter Gegner bevor.

Bezirksliga, Lampertheim III: Nach dem 9:4 in Nieder-Liebersbach sprach TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend von einer „klaren Angelegenheit“ für die TTC-Reserve (jetzt 8:4 Punkte). Frank Unterseher/Daniel Wagner holten den Zähler zum 1:2. Nach einem Fünf-Satz-Erfolg von Philipp Seiler stellte Nieder-Lieberbach auf 4:2 – dann punkteten Unterseher, Wagner, Christopher Luft, Bernhard Schüßler, Seiler, Unterseher und Stefan Adams. Für das Spiel bei Primus Mitlechtern am Samstag (17 Uhr) fallen Seiler und Blob (beide Tennisarm) aus. Unterseher (Grippe) ist geschwächt, Stefan Karb muss arbeiten.

Bezirksklasse 1, Groß-Rohrheim gegen Lampertheim IV: „Aufgrund von Verletzungen, Krankheit und Absage wurde in Abstimmung mit Tobias Meixner entschieden, dass das Spiel der 1. Herren abgesagt wird“, teilte Groß-Rohrheims Sportwart Thomas Friedrich mit. Ob der Ex-Verbandsligist am 12. November bei Topspin Lorsch II antreten wird, ist völlig offen. Sagt Groß-Rohrheim erneut ab, würde die Ried-Sechs als drittes Team nach Ober-Laudenbach und Einhausen aus der laufenden Runde ausscheiden und als Absteiger feststehen. Lampertheim IV steht jetzt bei 8:0 Punkten. Am 12. November geht es zum TSV Reichenbach.

Bezirksklasse 5, Bürstadt III: Während Bürstadt kurzfristig auf den kranken Nico Annarumma verzichten musste, trat Primus Griesheim „mit voller Kapelle hier an und wollte unbedingt gewinnen“, wie es TVB-Abteilungsleiter Rosenberger formulierte: „Wir haben aber ein richtig starkes Spiel abgeliefert und verdient einen Punkt mitgenommen.“ Nach dem Doppelerfolg von Kevin März/Daniel Gliewe punkteten Gliewe auf Position zwei und Jost Riedel im hinteren Paarkreuz jeweils doppelt. Thomas Schremser, März und Sven Bitsch sammelten die weiteren Zähler. Das nächste Spiel des TVB III (jetzt 4:4 Punkte) steigt am 14. November beim TTC Ginsheim II.

Bezirksklasse 3, Bürstadt IV: Beim 6:9 gegen Arheilgen II, das punktgleich mit Auerbach auf Platz eins steht, sorgten die TVB-Doppel Sven Bitsch/Jost Riedel, Dennis Schlachter/Mario Gnändiger und Moritz Getrost/Max Schäfer für einen 3:0-Vorsprung. In den Einzeln legten nur noch Riedel, Getrost und Gnändiger nach – wobei Bürstadt IV vier Spiele im fünften Satz verlor. „Wir können guten Mutes in die nächsten Partien gehen“, so Rosenberger. Am 12. November kommt der 1. TTC Darmstadt II.