Saison voller Fragezeichen

Frankfurt. Mit dem jüngsten und schnellsten Team wollen die Basketballer der Fraport Skyliners die an diesem Wochenende beginnende Bundesligasaison aufmischen. Konkrete sportliche Ziele werden bei den Frankfurtern nicht formuliert. Marco Völler, der seit Sommer als Manager Sport hinter den Kulissen Verantwortung trägt, bekräftigte zwar, dass ein Einzug in die Play-offs für die Hessen möglich sein sollte „wenn viele Dinge für uns zusammenkommen“. Vor dem Auftaktduell am Sonntag (15 Uhr) gegen die Basketball Löwen Braunschweig in der Fraport Arena sieht es aber eher danach aus, als sollte diese Hürde für den Elften der vergangenen Spielzeit nur sehr schwer zu meistern sein.

Zwei der eingeplanten Leistungsträger, Len Schoormann (Schambeinentzündung) und Bruno Vrcic (Kreuzbandriss), mussten sich während der Vorbereitung für mehrere Monate abmelden. Der Kontrakt mit dem amerikanischen Flügelspieler Reggie Hearn wurde verletzungsbedingt wieder aufgelöst. Wann und ob überhaupt Richard Freudenberg zurückkehrt, steht nicht fest.

Offene Baustellen

Routinier Quantez Robertson soll das Frankfurter Team anführen. © dpa

Die Lücken sind bislang nicht alle gefüllt. Eine Offensivkraft wie Matt Mobley sucht man nach dessen Abgang vergebens. Allein das Engagement des 22 Jahre alten Senegalesen Brancou Badio stand nach einem entscheidenden Medizincheck am Freitag bereits fest. Der 1,88 Meter große Guard kommt wie der neue Skyliners-Trainer Diego Ocampo vom FC Barcelona und soll vorerst einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison erhalten. Der Amerikaner Zaccheus Darko-Kelly übte während der Woche als Tryout-Spieler im Mannschaftstraining mit.

Unter den fitten Kadermitgliedern finden sich nur drei Akteure mit Bundesliga-Erfahrung: Team-Senior Quantez Robertson, der mit seinen 36 Jahren in seine 13. Saison am Main geht, Forward Rasheed Moore und der im Sommer aus Braunschweig gekommene Flügelspieler Lukas Wank. Auch der Spanier Ocampo, der die Nachfolge des zum Ligakonkurrenten Crailsheim Merlins abgewanderten Sebastian Gleim übernommen hat, muss bei seinem ersten Auslandsengagement noch Erfahrung in der höchsten deutschen Klasse sammeln. dpa

