Rückschlag für Herren des TVB

Ried. Die Tischtennis-Herren des TV Bürstadt haben das wegweisende Bezirksoberliga-Duell gegen den TTC Ginsheim knapp verloren. Dem bisherigen Schlusslicht unterlag der TVB mit 7:9. In der Bezirksliga trat der TTC Lampertheim III stark dezimiert bei Primus SG Mitlechtern an – und kassierte ein 1:9. Klassenkamerad SG Hüttenfeld (8:8 beim SV Ober-Kainsbach) holte einen Punkt.

TV Bürstadt, BOL: Am liebsten hätte Frank Rosenberger gar nichts zum 7:9 gegen Ginsheim gesagt. „Ich bin ein bisschen sprachlos. Wenn du sechs von acht Spielen verlierst, die in den fünften Satz gehen, und die letzten zwei Spiele mit 10:12 im fünften Satz verloren gehen, ist das ein denkbar bitterer Ausgang“, fasste der TVB-Kapitän die Partie zusammen.

Die Bürstädter, die im hinteren Paarkreuz auf Julian Müller (krank) verzichten mussten, fanden nie zu ihrem Spiel. „Das 2:1 nach den Doppeln war natürlich gut. Dann sind wir aber in Rückstand geraten und haben es nicht mehr geschafft, wieder in Führung zu gehen“, meinte Rosenberger, der seine Einzel in fünf und vier Sätzen verlor. Mit jetzt 2:6 Punkten fiel Bürstadt auf Relegationsplatz acht zurück, Ginsheim ist gleichauf. Am Sonntag (13 Uhr) empfängt der TVB den TTC Heppenheim II (4:4 Punkte). „Es kommt darauf an, wie Heppenheim hier antritt. Wir haben nichts zu verlieren“, so Rosenberger.

TTC Lampertheim III, Bezirksliga: Mit Frank Unterseher und Stefan Adams standen der TTC-Reserve beim 1:9 in Mitlechtern nur zwei Stammkräfte zur Verfügung. Fünf Spieler meldeten sich aufgrund von Arbeit, Verletzung oder Krankheit ab. So brachten die Gäste nur fünf Mann an die Tische. „So etwas gab es bei uns noch nie“, meinte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Christopher Luft gelang das 1:6. Am Montag (20 Uhr) empfängt der Vierte (8:6 Punkte) Schlusslicht Heppenheim IV (1:9).

SG Hüttenfeld, Bezirksliga: Die Doppel Gwen Steier/Volker Berg und Heiko Möller/Peter Haas sorgten beim 8:8 in Ober-Kainsbach zunächst für die 2:1-Führung. Im ersten Einzeldurchgang punkteten nur Steier und Möller für Hüttenfeld. Steier, Berg und Haas erspielten in Durchgang zwei das 7:8. Das Schlussdoppel Steier/Berg machte das Remis klar. Die SGH, die mit 4:10 Zählern auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschte, spielt erst am 28. November wieder. cpa