Rohrheims Sprung-Wunder

Groß-Rohrheim. Beim 1:0 (1:0)-Auswärtssieg beim SV Unter-Flockenbach II hielt Konstantin Larkowitsch das Tor des Kreisoberligisten FC Alemannia Groß-Rohrheim am vergangenen Sonntag sauber – und hatte dabei mehr als genug zu tun. „Gerade in der Schlussphase hat Unter-Flockenbach II ja nochmal Druck gemacht, aber wir haben dem Stand gehalten“, freute sich Larkowitsch, dass der Treffer von FCA-Kapitän Adis Dolicanin in der 49. Minute dafür ausreichte, alle drei Zähler mit ins Ried zu nehmen.

„Natürlich freut es mich als Torhüter besonders, wenn nach einem Spiel hinten auch die Null steht“, war dies am Sonntag in der Kreisoberliga für den 20-jährigen Torhüter zum dritten Mal in dieser Spielzeit der Fall. An sein erstes zu Null-Spiel in der laufenden Runde erinnert sich der Wirtschaftsmathematik-Student allerdings nicht ganz so gerne. „Das war damals das 0:0 gegen den FC Starkenburgia Heppenheim und ich denke, da haben wir zwei Punkte liegenlassen“, sagt der junge Pfung-städter mit russischen Wurzeln. Viel lieber erinnert er sich an das erste Spiel im Bergsträßer Fußball-Oberhaus, als der FCA zum Ligastart mit 4:1 in Birkenau gewann. „Das war aus meiner Sicht mein bisher bestes Saisonspiel“, sagt Larkowitsch.

Konstantin Larkowitsch Konstantin Larkowitsch wurde am 26. Mai 2001 im russischen Skorodum in der Region Omsk geboren. Als er vier Jahre alt war, ging seine Familie nach Deutschland. Gemeinsam mit Mama Ludmilla, Papa Alexej und dem fünf Jahre jüngeren Bruder German lebt er in Pfungstadt. An der Technischen Universität in Darmstadt studiert er Wirtschaftsmathematik. Mit dem Fußball begann er beim TSV Pfungstadt. In der E-Jugend folgte der Wechsel zu Viktoria Griesheim. Ab der B-Jugend spielte Konstantin Larkowitsch bei Rot-Weiß Darmstadt. and

Zum Stammkeeper in Groß-Rohrheim wurde der 20-Jährige ein wenig überraschend. „Ich hatte in der vergangenen Saison schon zwei Spiele in der Kreisoberliga bestritten, aber diese Runde war aufgrund von Corona ja nur sehr kurz. Eigentlich war für diese Saison vorgesehen dass ich mich mit Dominik Nolte im Tor abwechseln soll, aber Dominik ist ja dann zum SC Olympia Lorsch gewechselt, wo er jetzt auch beim Kreisoberligatabellenführer eine gute Runde spielt“, erklärt er.

Unter dem neuen Coach Georg Eckardt spielen die Alemannen bisher eine starke Runde. „Wir stehen auf Platz fünf und es macht gerade großen Spaß. Für uns ist der Klassenerhalt das erklärte Ziel und da kommen die Spiele gegen die eigentlichen Konkurrenten erst noch“, betont Larkowitsch. Im Nachwuchsbereich war er auch höherklassig aktiv. „Bei Viktoria Griesheim habe ich C-Jugend Hessenliga gespielt und bei Rot-Weiß Darmstadt A-Jugend-Gruppenliga, da sind wir dann sogar in die Verbandsliga aufgestiegen.“ Er träumte schon von höheren Fußballweihen. „Ich glaube, diesen Traum hat jeder, der mit dem Fußball anfängt.“

Dabei stieß der der Torhüter allerdings auf ein Problem stoßen. „Mit meinen 1, 78 Metern bin ich als Torwart nicht sehr groß. Da hieß es dann auch bei Rot-Weiß von meinen damaligen Trainer, letztlich ich sei zu klein“, berichtet er.

Diese Aussage traf Larkowitsch, der im Alter von vier Jahren mit seiner Familie aus Russland nach Deutschland kam, hart. „An allem anderen kann man arbeiten, aber größer machen kann man sich nun mal nicht! Das ist auch der Grund, warum mein Papa bei meinen jüngeren Bruder German nicht wollte, dass er im Tor spielt. Er spielt als linker Verteidiger in der Jugend bei der FTG Pfungstadt“, sagt Larkowitsch, der den Spaß am Torwartspiel aber nicht verloren hat.

„Wenn man kleiner ist, dann muss man es eben mit Schnellkraft machen“, beschreibt er sein Erfolgsrezept. In der laufenden Kreisoberliga-Saison konnte er so schon drei Strafstöße parieren.